Die Digital Days 2026 widmen sich von 16. bis 18. November der Frage, wie sich der technologische Fortschritt verantwortungsvoll gestalten lässt. Unter dem Leitmotiv ‚Technology Race. Human Race.‘ widmen sich die Digital Days 2026 den Chancen und Herausforderungen der Künstlichen Intelligenz, der digitalen Souveränität und des gesellschaftlichen Wandels.

Die Veranstaltung bringt Fachleute aus Stadtverwaltung, Politik, Wirtschaft, Forschung und Gesellschaft zusammen. Ziel ist es, unterschiedliche Perspektiven auf die digitale Transformation zu verbinden und darüber zu diskutieren, wie Technologie dem Menschen dienen kann.