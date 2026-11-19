Unter dem Motto „Technology Race. Human Race.“ bringen die Digital Days 2026 Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung zusammen. Der Haupttag am 18. November findet im Technischen Museum Wien statt und widmet sich den gesellschaftlichen Auswirkungen technologischer Entwicklungen.
Digitalisierung mit dem Menschen im Mittelpunkt
Die Digital Days 2026 widmen sich von 16. bis 18. November der Frage, wie sich der technologische Fortschritt verantwortungsvoll gestalten lässt. Unter dem Leitmotiv ‚Technology Race. Human Race.‘ widmen sich die Digital Days 2026 den Chancen und Herausforderungen der Künstlichen Intelligenz, der digitalen Souveränität und des gesellschaftlichen Wandels.
Die Veranstaltung bringt Fachleute aus Stadtverwaltung, Politik, Wirtschaft, Forschung und Gesellschaft zusammen. Ziel ist es, unterschiedliche Perspektiven auf die digitale Transformation zu verbinden und darüber zu diskutieren, wie Technologie dem Menschen dienen kann.
Technisches Museum Wien als Schauplatz des Hauptprogramms
Nach dem govcamp vienna am 16. November und dem Community Tag am 17. November bildet der 18. November den Höhepunkt der Digital Days. Im Technischen Museum Wien stehen Keynotes, Podiumsdiskussionen und praktische Technologiepräsentationen auf dem Programm.
Einer der Höhepunkte ist die Keynote des Neurowissenschaftlers und Autors Henning Beck. Unter dem Titel „Gehirn vs. KI“ beschäftigt er sich mit der Frage, welche besonderen Fähigkeiten menschliches Denken im Zeitalter Künstlicher Intelligenz auszeichnen.
In mehreren Diskussionsformaten werden zudem die inklusive digitale Gesellschaft, die Zukunft der Arbeitswelt und die Entwicklung einer souveränen, vernetzten Stadt beleuchtet.
Forschung, Innovation und der Hedy-Lamarr-Preis
Ein neuer Schwerpunkt liegt 2026 auf der Wissenschaft. Erstmals gibt es einen eigenen Forschungshub, in dem aktuelle Projekte rund um Digitalisierung und technologische Innovation vorgestellt werden. Die Ausstellungsmeile DigiStreet ergänzt das Programm um Einblicke in konkrete digitale Anwendungen und neue Technologien.
Den Abschluss bildet die Verleihung des Hedy-Lamarr-Preises der Stadt Wien. Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung würdigt herausragende Forscherinnen in Österreich für ihre Leistungen im Bereich der Informationstechnologie.
Die Digital Days werden von DigitalCity.Wien im Auftrag der Stadt Wien organisiert und von der UIV Urban Innovation Vienna koordiniert.