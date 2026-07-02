The Rolling Stones: „Man macht einfach weiter“

Mick Jagger wirkt wie ein Fels im Zentrum dieses Medienansturms. Er trägt Farben, die mit der Landschaft vor dem Fenster zu verschmelzen scheinen: waldgrün, verwaschene Blautöne, kastanienbraunes Haar. Wie es sich für den CEO eines globalen Unternehmens namens The Rolling Stones geziemt, bewegt er sich mit entspannter Autorität: ein fester Händedruck, ein zugewandtes Lächeln, direkter Blickkontakt. „Ich hatte ein wenig Sorge, dass das Album zu lang geworden ist“, sagt er über „Foreign Tongues“. „Wenn wir die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen bedenken, ist sie wohl kürzer als je zuvor.“

Es ist nur eine kleine Bemerkung, doch sie verrät etwas über Jaggers Naturell. Seit Jahrzehnten gilt er als akribischer, bis ins Detail engagierter Chef der Rolling Stones. Die Arbeit am Album im siebten Jahrzehnt nach Bandgründung beschreibt er als sorgfältig vorbereitet und gleichermaßen offen für Spontaneität. Die Songs werden im Vorfeld entwickelt. Was im Studio tatsächlich entsteht, hängt auch von der jeweiligen Stimmung ab.

Als die Stones im vergangenen Frühjahr für die Aufnahmen von „Foreign Tongues“ intensive Wochen in den Londoner Metropolis Studios verbrachten, kamen sie mit einem großen Vorrat an Material an.

„Wir hatten 16 oder 17 Songs und damit legt man einfach los“, sagt Jagger. „Man stürzt sich mitten rein. Niemand hat Zeit, lange nachzudenken, ob etwas gut oder schlecht ist oder welchem Stil es entspricht. Man kann sich ohnehin nicht alles merken, dafür gibt es zu viel Material. Dann beginnt die Auswahl der Songs unter dem Aspekt der Vielfalt. Das ist eine der großen Stärken der Rolling Stones“, sagt er. „Wir können unterschiedliche Stilrichtungen spielen, damit kommen am Ende nicht zu viele Punknummern, nicht zu viele geradlinige Rocksongs, nicht zu viele Country-Stücke zusammen.“