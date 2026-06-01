100 Jahre Marilyn Monroe: Die tragische Ikone

Mit 16 Jahren heiratet sie ihren 21 Jahre alten Nachbarn Jimmy Dougherty. Als der einen Job bei der Handelsmarine annimmt und in den Südpazifik versetzt wird, sucht sich Monroe eine Anstellung am Fließband in einer Rüstungsfabrik. Ein Armee-Fotograf lichtet Monroe bei der Arbeit ab, ihre Fotos werden in etlichen Armee-Zeitschriften abgedruckt und Monroe findet so ihren Weg zu einer Model-Agentur. „Dann steckten sie mich in einen Badeanzug und ich war plötzlich gefragt“, wird Monroe in dem Buch „Marilyn: Her Life in Her Own Words“ zitiert. Die Agentin habe sie auch dazu überredet, ihr eigentlich braunes Haar zu blondieren, um mehr Aufträge zu bekommen.

Monroe weiß damals schon, dass sie Schauspielerin werden will. Als Kind bereits sei sie fasziniert vom Film gewesen: „Ob schlecht oder gut, das war egal.“ Und sie arbeitet hart an sich.

1946 endet die Ehe mit Dougherty. Im selben Jahr unterschreibt Monroe einen Vertrag mit den Filmstudios Twentieth Century Fox und ändert kurz darauf ihren Namen in Marilyn Monroe. Sie übernimmt kleinere Rollen, aber es soll bis 1953 dauern, bis ihr der große Durchbruch gelingt mit ihrer Rolle in dem Thriller „Niagara“. Es folgen Hauptrollen in populären Filmen wie „Blondinen bevorzugt“ und „Wie angelt man sich einen Millionär?“.