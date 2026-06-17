Roger Schawinski: „Boomer können Vorbilder sein“

Herr Schawinski, Sie werfen in Ihrem Buch „Hallo Boomer, so geniesst du deine Bonus-Jahre“ einen liebevollen Blick auf die Generation der Boomer, die heute arg kritisiert wird. Brauchen die Boomer mehr wohlwollende Zuwendung? Müssen wir da etwas zurechtrücken?

Vor allem die Boomer selbst müssen etwas zurechtrücken. Sie brauchen mehr Selbstwert. Sie sollten nicht das Gefühl haben, bereits abgeschrieben zu sein. Sie müssen mit Disziplin für sich sorgen und ihre körperlichen und mentalen Kräfte erhalten, damit sie ihrer Umwelt etwas zu geben haben. Gerade die Boomer können wichtige Role Models sein, jetzt, wo die Riege gesellschaftlicher Vorbilder ausdünnt.

Worin besteht für Sie diese Vorbildfunktion? Beschreiben Sie doch bitte.

Boomer können Vorbilder sein, indem sie positiv bleiben, indem sie altersmilde sind statt altersstarrsinnig. Wir sollten nicht auf Vergangenes schauen, nicht auf unsere Fehler, sondern optimistisch in die Zukunft blicken. Ich bin hier gerade mit meiner Tochter und meinen Enkeln zusammen in Ibiza.

Wir spielen Schach und Domino und Fußball, und ich finde es herrlich, etwas geben zu können. Was man im direkten Umfeld bewirkt, ist im Leben wichtiger als berufliche Erfolge. Gleichzeitig weiß ich aus Erfahrung, wie erfüllend es sein kann, wenn man sich beruflich weiterhin sinnstiftend einbringen kann.

Vieles wird der Generation der Boomer heute vorgeworfen: ihre politische und wirtschaftliche Dominanz, fehlende Solidarität und Sensibilität, die Klimakrise, mentale Gesundheit oder strukturelle Ungleichheit. Gibt es gesellschaftliche Kritik an den Boomern, die Sie für berechtigt halten?

Die Kritik ist berechtigt, ganz klar. Das Verhalten der Boomer ist oft nur selbstreflektierend. In der Schweiz haben wir durch die direkte Demokratie laufend Abstimmungen über Sachthemen, und die Boomer stimmen in erster Linie für ihre eigenen Interessen. Das ist nachvollziehbar, aber zu kurz gedacht.

Natürlich haben wir das Gefühl, dass wir viel geleistet und die Gesellschaft vorangebracht haben. Trotzdem sollten wir uns einen langfristigen Blick angewöhnen. Einen Blick für die Bedürfnisse der ganzen Gesellschaft. Sonst können uns wirtschaftliche und demografische Entwicklungen rasch in einen Generationenkonflikt führen.

Ihre Karriere war vom Kampf gegen Institutionen und Monopole geprägt. Beobachten Sie heute wieder mehr Konformität, die durch soziale Medien und Empörungskultur entsteht?

Es ist vor allem einfacher geworden: Wer ein Problem hat, fragt ChatGPT. Meine Tochter gründet gerade eine Arztpraxis und beschafft sich viele Informationen aus dem Netz. Ich musste damals auf einen fast 3.000 Meter hohen italienischen Berg gehen, um Radio 24 zu gründen. Diese Entwicklung hat Vor- und Nachteile: Es ist gut, dass Wissen leichter zugänglich ist. Weniger gut ist der Eindruck, man müsse sich keine Mühe mehr geben, um etwas zu erschaffen.