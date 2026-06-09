Sepp Blatter: Die Abrechnung

Auf dem UEFA-Kongress in Brüssel forderte EU-Sportkommissar Glenn Micallef (36/Malta) Infantino auf, die Sicherheit der Fans aus Europa in den USA sicherzustellen. Grund ist die Ankündigung, dass die umstrittene Einwanderungsbehörde­ ICE, deren Beamte zwei unschuldige US-Bürger in Minneapolis erschossen haben, eine zentrale Rolle bei den WM-Sicherheitsmaßnahmen spielen soll.

Die Sorge des EU-Sportkommissars ist berechtigt. Man muss dieses Turnier aufgrund der politisch instabilen Situation und der Sicherheitslage in den USA kritisch hinterfragen. Was in Minneapolis passiert ist, ist schlimmer als alles, was je in Katar passiert ist, das die WM 2022 ausgerichtet hat. Ich hoffe sehr, dass König Fußball stärker ist als Politik und dass Ruhe einkehrt, sobald der Ball in den USA rollt.

DFB-Vizepräsident Oke Göttlich hat als Präsident des FC St. Pauli wegen Trump und Infantino eine Debatte um einen WM-Boykott angeschoben und damit scharfe Kritik beim DFB, in der Bundesliga und in der Bundesregierung ausgelöst. Wie stehen Sie zu einem Boykott?

Ich bin gegen einen WM-Boykott. Die wichtigsten Akteure im Fußball sind die Spieler, und die wollen unbedingt an der WM teilnehmen. Wenn Verbände entscheiden würden, wir fahren nicht, würde das einen Aufstand geben, auch unter den mehr als zwei Milliarden Fußballfans weltweit.

In Seattle findet das sogenannte „Pride Match“ im Rahmen der alljährlichen Festivitäten der LGBTQ+-Community statt. Die Teilnehmer Iran und Ägypten wollen das Regenbogen-Spiel unbedingt verhindern, protestieren bei der FIFA, obwohl diese nicht der Organisator der Rahmenveranstaltungen ist. Wie sollte die FIFA mit dem brisanten Thema umgehen? Im Iran kann Homosexualität mit dem Tod bestraft werden. Totschweigen, wie es bisher der Fall ist?

Es gibt eine einfache Lösung: Wenn eine Mannschaft qualifiziert ist und sich aus welchen Gründen auch immer weigert, ein Spiel zu bestreiten, dann soll sie erst gar nicht zur WM anreisen. Dann rutscht eine andere Mannschaft auf den freien Platz nach. Fertig!

Trump droht, demokratisch regierten Städten wie Seattle die WM-Spiele bei Unruhen zu entziehen. Darf sich die FIFA mit Infantino ein solches Eingreifen gefallen lassen?

Auf keinen Fall! Der WM-Spielplan mit den Daten und Städten steht seit Langem fest, an die organisatorische Disziplin muss sich gehalten werden, auch von Trump und Infantino.

Trump droht Grönland mit der Annexion, er hat Venezuelas Staatspräsidenten Nicolás Maduro (63) in die USA entführen lassen, droht dem Iran mit seinen Flugzeugträgern. Von Infantino hat er trotzdem den extra erfundenen Friedenspreis bekommen, weil Trump vergeblich auf den Friedensnobelpreis gehofft hatte. Ende Februar saß Infantino mit roter USA-Basecap in Trumps neuem „Friedensrat“, den fast ganz Europa ablehnt. Wie würden Sie Infantinos Haltung gegenüber Trump bezeichnen?

Als unterwürfig. Der Friedenspreis für Trump ist eine unverständliche Angelegenheit. Infantino biedert sich bei Trump an, weil er ihn braucht. Und er braucht Saudi-Arabien. Die Saudis haben seine Klub-WM mit einer Milliarde US-Dollar finanziert. Und sie richten die WM 2034 aus. Die FIFA ist abhängig vom Geld aus Saudi-Arabien.

Infantino war auch dabei, als auf Initiative von Trump in Scharm asch-Schaich der Vertrag über eine Waffenruhe im Gazastreifen zwischen der Terrororganisation Hamas und Israel unterzeichnet wurde. Was hat ein FIFA-Präsident da verloren?

Nichts. Und wegen einer Reise mit Trump nach Saudi-Arabien zum Kronprinzen Mohammed bin Salman ist Infantino zu spät aus Riad zum FIFA-Kongress nach Paraguay gekommen und hat alle stundenlang warten lassen. Als Zeichen des Protests haben die europäischen Mitglieder im FIFA-Rat zwar den Saal verlassen. Aber das war ein Schlag ins Leere. Denn das Stimmrecht liegt bei den 211 Verbänden, nicht beim FIFA-Rat. Die Verbände sind leider nicht aufgestanden, sie hatten nicht den Mut zu gehen.

Könnte hinter Infantinos großer Nähe zu Trump auch ein kluger Schachzug stecken: Durch den direkten Draht könnte er auf Trump einwirken, falls der im Zusammenhang mit der WM auf dumme Gedanken kommen sollte?

Ich habe bis jetzt noch nicht ein einziges Mal gehört oder gelesen, dass Infantino Trump bei irgendeiner Gelegenheit gestoppt hätte, obwohl dessen Politik zum Himmel schreit.

Infantino besitzt neuerdings auch die libanesische Staatsbürgerschaft. Würde es Sie überraschen, wenn er 2034 ein paar WM-Spiele in den Libanon als Co-Gastgeber von Saudi-Arabien vergeben würde? Er hat dem Land schon den Bau eines Stadions für 20.000 bis 30.000 Zuschauer versprochen …

Der Libanon hat 2000 die Asien-Meisterschaft ausgerichtet. Aber WM-Spiele kann ich mir hier nicht vorstellen. Seine Frau kommt aus dem Libanon, ich vermute, das ist der Grund.