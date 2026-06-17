Mette-Marit hat neue Lunge erhalten

Die Kronprinzessin werde für mehrere Wochen im Spital bleiben müssen – erst bei ihrer Entlassung sei das nächste Update zu erwarten. Ihr Mann, Kronprinz Haakon, werde sein Programm anpassen, um seiner Frau beizustehen.

Mette-Marit litt unter einer schweren Lungenfibrose – ihr war es in den vergangenen Monaten immer schlechter gegangen. Vor einigen Wochen hatte der Hof mitgeteilt, dass die Kronprinzessin auf die Warteliste für eine neue Lunge gesetzt worden war. Nun ging es anscheinend sehr schnell. Spenderlungen sind rar, daher wird über solch einen Eingriff sehr kurzfristig entschieden.