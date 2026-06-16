Jakob Pöltl: Österreichs NBA-Pionier

Definitiv eine Herzensangelegenheit ist Pöltl sein Camp für Kinder und Jugendliche von acht bis 14 Jahren, das er bisher vier Mal in Kooperation mit seinem Stammverein Timberwolves abgehalten hat. „Es macht mir extrem viel Spaß.“ Der NBA-Profisteht nicht nur jeden Tag selbst in der Halle oder auf den Freiplätzen, er nimmt zur Freude der Buben und Mädchen auch aktiv an Übungen teil. Selbstverständlich ist zudem, dass er Foto- und Autogrammwünsche erfüllt und viele Fragen geduldig beantwortet. Das Camp soll zudem einen positiven Effekt auf Basketball in Österreich haben und Nachwuchsspieler motivieren, so Pöltl.

Sind im Heimaturlaub auch diverse Medientermine absolviert, verbringt der NBA-Profidie verbleibende Zeit am liebsten mit der Familie und mit Freunden. Starallüren kennt er definitiv nicht. Es kann daher passieren, dass man dem Basketball-Profiin der U-Bahn begegnet, wenn er zum Training in die Donaustadt fährt, ihn auf dem Scooter in der Mariahilfer Straße oder im Tretboot auf der Alten Donau sieht. Besucht er Sportveranstaltungen, zieht Pöltl die Zuschauertribüne mit seinen Kumpels dem VIP-Bereich vor.

Im österreichischen Nationalteam debütierte der Wiener im Sommer 2015. Dass er es in bald elf Jahren auf bisher „nur“ 19 Einsätze bringt, liegt an den Spielplänen in der NBA und in Europa, die nicht kompatibel sind. Der Center steht daher stets nur in den Sommermonaten zur Verfügung. Aber wenn er dabei ist, erhöht das die Siegchancen der rot-weißroten Auswahl und sorgt bei Heimspielen für „Pöltl-Hype“. Für Österreich erzielt der 30-Jährige im Schnitt 15,2 Punkte pro Partie, in Bewerbspielen sind es sogar 16,6.

Trotz NBA-Karriere ist es für den Wiener „etwas Besonderes“, den Dress des Nationalteams zu tragen. Demnach wäre es auch für ihn „sehr reizvoll“, an der Europameisterschaft 2029 teilzunehmen. Es sei das Ziel, bei einem großen Turnier dabei zu sein. „Wir haben die Spieler dafür, wir haben das Talent. Es ist nur eine Frage der Umsetzung.“ In einer Qualifikation komme es in wenigen Spielen „auf alles“ an. Da müsse man „Leistung bringen“, was natürlich auch von der Tagesform abhänge.