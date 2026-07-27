Jenseits des reinen Spiels: Johannes Krisch ist tot

Krisch gelang in seiner Karriere dabei stets der Grenzgang zwischen intellektueller Rollengestaltung und Nahbarkeit, bodenständiger Strizziattitüde und dem bewussten Durchscheinenlassen von Abgründen und von Verzweiflung. Am vielleicht treffendsten hat dies die Diagonale-Jury 2017 umschrieben, als sie Johannes Krisch den Großen Schauspielpreis des Festivals verlieh.

„Johannes Krisch lotet die Grenzen als Künstler aus und ist bereit, sie zu übertreten – mit Liebe, mit Leidenschaft und mit einer großen Vielfalt an schauspielerischem Können“, hieß es in der Begründung damals: „Er macht es sich nicht auf gewohntem Terrain bequem, sondern tastet sich in seiner Rollenauswahl in die dunklen Ecken vor.“

Die Diagonale war dabei beileibe nicht die einzige Institution, die Krisch für seine Arbeit würdigte. Beim Österreichischen Filmpreis 2016 wurde er für seine Deutung von Jack Unterweger in Elisabeth Scharangs „Jack“ als bester männlicher Darsteller ausgezeichnet. Und 2017 wurde Johannes Krisch der Berufstitel des Kammerschauspielers verliehen.

Zugleich war der gebürtige Wiener schon länger von gesundheitlichen Problemen geplagt. So hatte er 2012 bei einer Premiere in Berlin einen Bühnenunfall erlitten, als er aufgrund einer fehlenden Treppe knapp zwei Meter in die Tiefe stürzte und sich eine Wirbelverletzung sowie einen Riss im Zwerchfell zuzog. Und 2023 hatte Johannes Krisch sowohl seine Hauptrolle in Peter Turrinis Uraufführung „Es muss geschieden sein“ als auch die Intendanz bei den Raimundspielen Gutenstein zurücklegen müssen. Nun hat einer der großen Schauspieler des Landes im Alter von 59 Jahren die Bühne für immer verlassen.