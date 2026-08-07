2nd Opinion: Welterzählung

Was jeden, der Monika Helfer persönlich kannte, an ihr selbst faszinierte und was ihre Leserinnen und Leser an ihr so schätzten, hat, und das macht auch in einem über das Persönliche weit hinausgehenden Sinn ihre Bedeutung als Erzählerin aus, mit der Erzählung der Welt selbst zu tun. Also damit, wie man als Mensch in der Welt sein kann. Und man kann es nicht, ohne dass einem die Welt erzählt wird und ohne dass man die Welt den anderen erzählt.

Was da passiert, wie da der junge Mensch, das Kind, in die Welt erzählt wird und sich in die Welt erzählt, das hat vielleicht niemand besser beschrieben als der Kinderpsychiater und Autor Paulus Hochgatterer in seinen Poetikvorlesungen, die 2012 unter dem schönen Titel „Katzen, Körper, Krieg der Knöpfe“ erschienen sind. Zuerst bittet das Kind: „Erzähl mir was“, und dann bietet es an: „Ich erzähl Dir was.“

Darin steckt alles, was wir über die Welt und ihren Erzählcharakter wissen müssen. Und die Übersetzung dieser im besten Sinn kindlichen Weltaneignung, die liebevoll und schonungslos zugleich ist, in eine literarische Sprache ist die große Kunst, mit der uns Monika Helfer beschenkt hat.