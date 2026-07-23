Putin, Russland und der Krieg: Ein russischer Oligarch bricht sein Schweigen

Melnitschenko studierte Quantenphysik und trägt die scheinbar widersprüchlichen Impulse dieser Disziplin in sich. Er denkt wie ein Physiker in Systemen. Aber er lebt von der grundlegenden Ungewissheit der Welt um ihn herum. Jede dieser Eigenschaften ist nützlich, und zusammen haben sie ihn an die Spitze der globalen Wirtschaft katapultiert. Sie könnten ihn noch dazu befähigen, eine Rolle bei der Neugestaltung Russlands und seiner Stellung in der Welt zu spielen.

Während unseres Gesprächs nahmen Melnitschenko Ideen Gestalt an. Unsere Gespräche inspirierten ihn dazu, einen Essay zu verfassen, in dem er seine Vision von Russlands Zukunft darlegt und den The Economist online veröffentlicht hat. Im Mittelpunkt dieser Vision steht der Gedanke der Souveränität – nicht nur des Staates, sondern auch der Eliten und Bürger, die unter Putin von der Teilnahme an der Politik ihres Landes ausgeschlossen wurden.

Der Sicherheitsapparat betrachtet jede Form von Unabhängigkeit als Bedrohung. Dass ein Außenseiter die Initiative ergreift – noch dazu ein reicher Geschäftsmann –, könnte als direkte Herausforderung wahrgenommen werden. Melnitschenko ist sich dieser Gefahren durchaus bewusst. „Jeder Schritt, der über stillschweigende Zustimmung hinausgeht, birgt Risiken“, sagte er mir. „Es wäre naheliegend, sich zurückzuhalten. Aber es steht zu viel auf dem Spiel, und wer sich nicht beteiligt, schließt sich selbst von seiner eigenen Zukunft aus.“