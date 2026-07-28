Mr. Uniqlo: Wie Tadashi Yanai die Art verändert, wie wir uns kleiden

„Kaufe weniger, kaufe besser, trage es länger“, lautet das durchdachte Motto der Marke, das deren Erfolg begründet. Im vergangenen Oktober durchbrach die Fast Retailing Group von Yanai mit einem Umsatz von rund 18 Milliarden Euro und einem Gewinnanstieg von 13 Prozent auf 3,3 Milliarden Euro eine historische Marke. Ein Großteil des Wachstums stammt aus Nordamerika, Kontinentaleuropa und Großbritannien, wo Uniqlo im vergangenen Jahr Filialen in Liverpool, Glasgow, Edinburgh und Bristol eröffnet hat. Weitere Filialen in Leeds, Cambridge und Manchester sind geplant.

In den letzten Jahren mussten viele britische Marken schließen oder kämpfen ums Überleben. Der Onlinehandel und die Inflation machen sich bemerkbar, aber auch die Erkenntnis, dass wir alle viel zu viel besitzen. Uniqlo füllt die entstandenen Lücken mit einer Philosophie namens „LifeWear“, die sich gegen kurzlebige Trends richtet. „Die Modebranche konzentriert sich auf Oberflächlichkeiten“, sagt Yanai. „Aber wir müssen das Wesentliche erforschen. Das, was sich nicht ändern sollte.“

„Westlich sozialisierte Menschen können Kleidung nicht objektiv betrachten“, fährt er fort. „Aber wir Japaner trugen auch nach dem Krieg noch oft Kimonos. Während der Besatzungszeit hielt westliche Kleidung Einzug ins Land. Und weil jeder Haushalt eine Nähmaschine hatte, haben wir sie nachgenäht.“