Die gehasste Herzogin: Meghan Markle wird 45

Dabei fing alles wie ein romantisches Märchen an: 2017 verkündete Harry die Verlobung mit der schönen und erfolgreichen Schauspielerin, wenige Monate später kam es zur Hochzeit. 2019 kam Söhnchen Archie auf die Welt, doch schon im Jänner 2020 brach alles zusammen. Heute leben die beiden mit dem siebenjährigen Sohn und Tochter Lilibet (5) in den USA.

In Großbritannien wird die 44-Jährige oft für den Rückzug des jüngeren Sohns von König Charles III. (77) aus der Familie verantwortlich gemacht – ohne sie wäre es bei Harry nie so weit gekommen, polterten allen voran die britischen Boulevardblätter.

Meghan wird außerdem vorgeworfen, stets das Rampenlicht zu suchen – und dennoch zu kritisieren, wenn es Interesse an ihrer Person und ihrem Leben gebe.