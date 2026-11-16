Richard David Precht über KI: „Wir werden vollkommen verblöden“

Herr Precht, die KI-Oligarchen warnen neuerdings vor sich selbst, bei mangelnder Regulierung stehe der Weltuntergang bevor. Ist das eventuell eine bizarre Art von Marketing? Nein, das ist kein PR-Gag, es hat wahrscheinlich einen anderen Hintergrund. Das Problem ist, dass jährlich 2,6 Billionen in die KI investiert werden. Wenn die Entwicklung nun zu schnell geht, platzt die KI-Blase. Es kommt dann dazu, dass hier Leute ihr Geld in Dinge investieren, die am Tag, an dem die neue KI draußen ist, schon wieder veraltet sind. Das Tempo der Entwicklung kannibalisiert den Markt, und davor hat man berechtigterweise Angst.

Bringt uns die KI nun tatsächlich physisch um?

Dass sie sich böse gegen den Menschen wendet, halte ich eher für eine Gespensterdebatte. Aber dass sie uns bestimmte Grundlagen des gesellschaftlichen Zusammenlebens nimmt, das halte ich für realistisch.

Sie nennen das „Entgeistigung“ und entgegnen mit dem Beispiel Ihres Vaters, der ein belesener, schreibender, hoch kreativer Mensch war, ehe ihn die Demenz zerstört hat. Lebt er noch?

Er ist an dem Tag, an dem das Buch erschienen ist, gestorben. Ich habe mit ihm noch darüber gesprochen und ihm auch erzählt, welche Rolle er in dem Buch spielt. Aber es hat ihn nicht mehr so sehr interessiert.

Gehen wir nun in die intellektuelle Demenz?

Manfred Spitzer hat die These von der digitalen Demenz schon vor 15 Jahren aufgestellt. Aber mittlerweile hat sich die Entwicklung noch zur kulturellen Demenz verschärft. Die Leute verlernen das Lesen, das Verstehen. Wichtige Grundlagen unseres demokratischen Zusammenlebens sind nicht mehr erfüllt.

Wie äußert sich das?

Es ist ja einerseits der alte Menschheitstraum, dass ich auf jede Frage sofort eine Antwort bekomme, ein geistiges Schlaraffenland. Nur: Die Leute im Schlaraffenland tun irgendwann nichts mehr anderes als fressen und verwahrlosen. Wenn der Informationserwerb ohne Anstrengungen immer nur einen Klick entfernt ist und uns das Denken quasi abgenommen wird, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass wir es verlernen. So, wie wir ja auch verlernt haben, Karten zu lesen oder Kopfrechnen zu können. Das führt in eine Welt, in der wir die Schulung der Urteilskraft, die Auseinandersetzung mit den Dingen verlernen werden. Das könnte ziemlich unheilvolle Folgen haben.

Auch bei uns in Österreich weicht Bildung zusehends der Ausbildung. Das Universitätsbudget schmilzt mit dem Bemerken, man könne ja die Orchideenfächer liquidieren.

Diese Tendenz ist ja uralt! Wir haben das die letzten 20 Jahre erlebt, und eigentlich müsste sich der Prozess jetzt endlich umkehren. Für was wollen wir denn ausbilden? Was werden denn die Berufe sein, wenn KI in immer mehr Berufsfelder eindringt und dort zunehmend komplexe Aufgaben erledigen kann? Wenn in der industriellen Fertigung mehr und mehr die Automatisierung Einzug hält, wenn geistige Routinearbeit durch KI erledigt werden kann, wenn selbst Kreativitätsberufe wie Fotografin, Simultandolmetscher, Webdesigner ersetzt werden, dann ist doch die Vorstellung von Ausbildung absolut oldschool. Stattdessen müsste es die Aufgabe der Schulen sein, die Menschen zu befähigen, wie sich das Wilhelm von Humboldt vorgestellt hat: wertvolle Staatsbürger zu sein, die Bildung als etwas zu begreifen, was sie mit sich selber machen, woran sie reifen können. Das sollte man allen Politikern erzählen. Unser geistiges Bewusstsein hinkt im Augenblick dem zweiten Maschinenzeitalter, der großen Revolution, die wir gerade erleben, in jeder Hinsicht hinterher. Und zwar nicht nur ökonomisch, sondern vor allen Dingen kulturell und politisch.