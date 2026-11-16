Richard David Precht über KI: „Wir werden vollkommen verblöden“

Die einen nennen ihn einen Pop-Star der Philosophie oder empören sich über seinen intellektuellen Eigensinn. Andere wiederum meinen, Richard David Precht sei ein inspirierender Denker, der aus dem Fundus des Weltwissens die Probleme der Gegenwart erklären kann. Sein eben erschienenes Buch „Auserzählt? Wie künstliche Intelligenz die Kultur abschafft" ordnet die Debatte ein
Herr Precht, die KI-Oligarchen warnen neuerdings vor sich selbst, bei mangelnder Regulierung stehe der Weltuntergang bevor. Ist das eventuell eine bizarre Art von Marketing? Nein, das ist kein PR-Gag, es hat wahrscheinlich einen anderen Hintergrund. Das Problem ist, dass jährlich 2,6 Billionen in die KI investiert werden. Wenn die Entwicklung nun zu schnell geht, platzt die KI-Blase. Es kommt dann dazu, dass hier Leute ihr Geld in Dinge investieren, die am Tag, an dem die neue KI draußen ist, schon wieder veraltet sind. Das Tempo der Entwicklung kannibalisiert den Markt, und davor hat man berechtigterweise Angst.
Bringt uns die KI nun tatsächlich physisch um?
Dass sie sich böse gegen den Menschen wendet, halte ich eher für eine Gespensterdebatte. Aber dass sie uns bestimmte Grundlagen des gesellschaftlichen Zusammenlebens nimmt, das halte ich für realistisch.
Sie nennen das „Entgeistigung“ und entgegnen mit dem Beispiel Ihres Vaters, der ein belesener, schreibender, hoch kreativer Mensch war, ehe ihn die Demenz zerstört hat. Lebt er noch?
Er ist an dem Tag, an dem das Buch erschienen ist, gestorben. Ich habe mit ihm noch darüber gesprochen und ihm auch erzählt, welche Rolle er in dem Buch spielt. Aber es hat ihn nicht mehr so sehr interessiert.
Gehen wir nun in die intellektuelle Demenz?
Manfred Spitzer hat die These von der digitalen Demenz schon vor 15 Jahren aufgestellt. Aber mittlerweile hat sich die Entwicklung noch zur kulturellen Demenz verschärft. Die Leute verlernen das Lesen, das Verstehen. Wichtige Grundlagen unseres demokratischen Zusammenlebens sind nicht mehr erfüllt.
Wie äußert sich das?
Es ist ja einerseits der alte Menschheitstraum, dass ich auf jede Frage sofort eine Antwort bekomme, ein geistiges Schlaraffenland. Nur: Die Leute im Schlaraffenland tun irgendwann nichts mehr anderes als fressen und verwahrlosen. Wenn der Informationserwerb ohne Anstrengungen immer nur einen Klick entfernt ist und uns das Denken quasi abgenommen wird, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass wir es verlernen. So, wie wir ja auch verlernt haben, Karten zu lesen oder Kopfrechnen zu können. Das führt in eine Welt, in der wir die Schulung der Urteilskraft, die Auseinandersetzung mit den Dingen verlernen werden. Das könnte ziemlich unheilvolle Folgen haben.
Auch bei uns in Österreich weicht Bildung zusehends der Ausbildung. Das Universitätsbudget schmilzt mit dem Bemerken, man könne ja die Orchideenfächer liquidieren.
Diese Tendenz ist ja uralt! Wir haben das die letzten 20 Jahre erlebt, und eigentlich müsste sich der Prozess jetzt endlich umkehren. Für was wollen wir denn ausbilden? Was werden denn die Berufe sein, wenn KI in immer mehr Berufsfelder eindringt und dort zunehmend komplexe Aufgaben erledigen kann? Wenn in der industriellen Fertigung mehr und mehr die Automatisierung Einzug hält, wenn geistige Routinearbeit durch KI erledigt werden kann, wenn selbst Kreativitätsberufe wie Fotografin, Simultandolmetscher, Webdesigner ersetzt werden, dann ist doch die Vorstellung von Ausbildung absolut oldschool. Stattdessen müsste es die Aufgabe der Schulen sein, die Menschen zu befähigen, wie sich das Wilhelm von Humboldt vorgestellt hat: wertvolle Staatsbürger zu sein, die Bildung als etwas zu begreifen, was sie mit sich selber machen, woran sie reifen können. Das sollte man allen Politikern erzählen. Unser geistiges Bewusstsein hinkt im Augenblick dem zweiten Maschinenzeitalter, der großen Revolution, die wir gerade erleben, in jeder Hinsicht hinterher. Und zwar nicht nur ökonomisch, sondern vor allen Dingen kulturell und politisch.
Also lieber Ägyptologie als Informatik studieren?
Ich habe schon vor zehn Jahren gesagt, weil mir ständig die Frage gestellt wurde: Lassen Sie Ihr Kind bloß nicht Informatik studieren, es sei denn, es ist eine absolute Koryphäe! Der Feld-, Wald- und Wieseninformatiker wird wegsterben, so wie wir es jetzt gerade erleben. Microsoft hat gerade einem Viertel seiner Belegschaft das Angebot gemacht, zu gehen.
Der neoliberale Bildungsminister verordnet jetzt KI-Unterricht. Ist das zielführend?
Das ist illusorischer Quatsch. Den Kindern zu sagen, dass sie von der KI so abhängig werden, dass sie nicht selber denken, dafür brauchen Sie weniger als eine Stunde. Diese Vorstellung weltfremder Politiker, man müsse den Kindern angemessenen Umgang mit KI in der Schule beibringen, das ist wirklich völliger Unsinn. Man muss sich aber den Ernst der Lage vorführen. Während einer Prüfung gehen die Kinder auf die Toilette, zücken das Handy, das sie deponiert haben, und fragen die KI. Die Hausaufgaben, egal Rechnen oder Aufsatzschreiben, werden auch von der KI erledigt. Der Zustand ist so extrem, dass sich eigentlich im deutschsprachigen Raum alle Schul- und Bildungsminister zusammensetzen müssten, um sich ins Gedächtnis zu rufen, wofür die Schule einmal erfunden wurde: exklusives Wissen zu vermitteln, das man nur in der Schule bekommen konnte und nicht in den Elternhäusern. Wir müssen uns jetzt also zusammensetzen und überlegen, wie wir Schule komplett neu gründen, neu strukturieren können, seit es KI gibt.
Aber wie soll das denn realistischerweise geschehen?
Wir müssen das Verstehen lehren, das Bewahren der kindlichen Neugier, die Schulung der Urteilskraft. Das heißt, die Wissensvermittlung ist nicht in erster Linie das Ziel, sondern die Beschäftigung mit Wissen ist das Mittel, um die Fähigkeiten der kindlichen Gehirne zu trainieren. Wenn Sie das nämlich nicht tun, sondern es von Anfang an an die KI outsourcen, werden wir vollkommen verblöden.
Und wie sollen diese Benefizien geprüft werden?
Man hat doch Schulen schon einmal erfunden, in den Zeiten von Maria Theresia oder der preußischen Könige, die Schule für alle, die Elementarschule. Und dann hat man sich überlegt, was gemessen an den Herausforderungen eines künftigen, zunehmend bürgerlichen Zeitalters jedes Kind lernen sollte. Genau die gleiche Frage müssen wir auf dem Nullpunkt wieder stellen, um einen ganz neuen Typus von Schule zu erfinden.
Aber wir erhöhen das Militärbudget auf Kosten des Bildungsbudgets. Gefällt Ihnen das?
Es wird Sie nicht überraschen, dass ich Nein sage. Von allen ökonomischen Investitionen, die der Staat machen kann, sind Investitionen in die Rüstung die dümmste Idee. Weil man Güter herstellt, die keinen weiteren Mehrwert schaffen. Wenn ich ein Auto herstelle, womit jemand zur Arbeit fährt, einen Lkw, der Güter transportiert, dann ist das Produkt Teil einer Wertschöpfungskette. Wenn ich aber einen Panzer herstelle oder an einem KI-System für Killerdrohnen arbeite, ist das ein Dead End. Diese gewaltige Aufrüstung erreicht zwar einen gewissen Strohfeuereffekt, sorgt kurzfristig sogar für mehr Beschäftigung. Aber langfristig ruiniert sie jedes Land.
Steckbrief
Richard David Precht
geboren am 8. Dezember 1964 in Solingen (Deutschland), ist einer der international einflussreichsten Philosophen. Nach dem Roman „Die Kosmonauten" und dem Tierrechts-Traktat „Noahs Erbe" schrieb er den Besteller „Wer bin ich - und wenn ja, wie viele?", dem zahlreiche Werke gesellschaftstheoretischer Thematik folgten. Er stand bisweilen im Zentrum heftiger Debatten. Precht ist Honorarprofessor für Philosophie und Ästhetik an der Hochschule für Musik in Berlin. Er lebt in Düsseldorf, ist geschieden und hat einen Sohn.
Es geht jetzt auf Betreiben des Bildungsministers explizit gegen den Lateinunterricht in den Schulen. Auch das Latinum an den Universitä- ten, etwa für Medizin und Jus, steht vor der Abwicklung. Das passt doch ins Bild, nicht?
Ja, man soll eben in der Schule nur das trainieren, was man unmittelbar ökonomisch verwerten kann. Da gehört Latein fast nirgendwo dazu, außer man wollte später vielleicht Theologe werden oder im Vatikan arbeiten. Man müsste aber verständlich machen, dass Bildung etwas ist, was nicht auf unmittelbare Verwertung zielt. Wenn man Latein kann, hat man eine bestimmte Form der Teilhabe an der abendländischen Kulturgeschichte. Das scheint im neoliberalen Sinn aber keinen Wert darzustellen, sondern die Schulen sollen auf das Wirtschaftsleben vorbereiten. Und das, obwohl das zweite Maschinenzeitalter unser Verhältnis zur Arbeit noch einmal gründlich verändern wird.
Inwiefern denn? Ich habe kürzlich von einem maßgeblichen Medienmenschen gehört, dass der mediokre, auf die Wiedergabe von Inhalten konzentrierte Journalismus in Kürze der KI zum Opfer fallen wird. Wie sehen Sie das?
Das sehe ich genauso. Die Bereiche der geistigen Routinearbeit, die einen nicht unbeträchtlichen Teil journalistischer Arbeit ausmachen, fallen weg. Was ebenfalls wegfällt, ist die Bindungskraft an bestimmte Medien, denen man früher oft ein Leben lang vertraut hat. Man vertraut keinen Institutionen mehr, sondern, wenn überhaupt, Menschen. Das ist der Grund, warum die Podcasts so boomen.
Wohin führt das?
Das führt dazu, dass es für sehr viele Menschen keine Beschäftigung mehr gibt. Wir stehen am Ende der Arbeitsgesellschaft und damit des bürgerlichen Zeitalters, das sich von der Adelsgesellschaft dadurch unterschieden hat, dass die Menschen nach einer wie auch immer zu bemessenden Leistung eingeschätzt wurden. Das hört im gleichen Maße auf, in dem die Summe der von Menschen zu verrichtenden Arbeit sinken wird.
Führt das in die Hölle oder ins Paradies?
Ja, das ist die Frage. Vielleicht wird es ja ein Paradies der Ödnis. Weil sehr viele Leute, die keine Arbeit mehr haben, wahrscheinlich psychische Probleme bekommen. Hannah Arendt hat schon vor mehr als 60 Jahren gefragt: Was passiert, wenn einer Arbeitsgesellschaft die Arbeit ausgeht, das Einzige, worauf sich die Menschen noch verstehen? Man kann hoffen, die Menschen haben dann endlich Zeit, kreativ zu werden. Davon haben die Frühsozialisten geträumt, möglichst wenig zu arbeiten und möglichst viel sich selbst zu verwirklichen. Das Problem ist nur, dafür muss man die Voraussetzungen schon in der Schule bekommen. Kreativ sein zu wollen, ist nicht so einfach. Das ist etwas, was man mit der Muttermilch eingesogen haben muss. Sonst wird man nämlich in einer Gesellschaft ohne Arbeit nicht kreativ, sondern aggressiv, destruktiv oder depressiv.
Auserzählt?: Wie künstliche Intelligenz die Kultur abschafft - SPIEGEL Bestseller
Prechts kürzlich verstorbener Vater war ein ruhelos forschender, schreibender Mensch, ehe ihn die Demenz zerstörte. Zu seinem Gedenken untersucht Precht die KI als Auslöser der „kulturellen Demenz", der wir kreativ begegnen müssen.
Philosophie wird die KI wohl niemals schaffen. Das macht doch Mut?
Schlechte Philosophie kann die KI auch. Machen wir uns nichts vor. So wie die Philosophie an den Hochschulen sich in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat, diese Art analytischer Philosophie, das wird weitgehend durch KI ersetzbar sein. Aber die alte, generalistische Philosophie, die sogenannte Kontinentalphilosophie, die möglichst viele Schulen umfasst – die wird von der KI nicht einzuholen sein. Das Problem ist nur, sie wird an den wenigsten Unis noch gelehrt.
Warum denn das?
Weil sie durch die analytische Philosophie, also den Versuch, die Philosophie zu verwissenschaftlichen, ersetzt worden ist. Oder sie wurde durch politisch Korrektes ersetzt, Critical Race Theories, Feminismustheorie und dergleichen.
Das klingt zugegeben freudlos, lassen Sie uns also abschließend zur tatsächlichen Bildung im engeren Sinn zurückkehren. Wie sehen Sie denn das beabsichtigte Social-Media Verbot für Kinder?
Das halte ich grundsätzlich für richtig, die Reifungszeit für das kindliche und jugendliche Gehirn zu verlängern, ohne die technischen Hilfsmittel, die ihnen Abkürzungen beim Denken zur Verfügung stellen, und ohne die gigantischen Zerstreuungsmöglichkeiten, die ihnen die Fähigkeit zur Sammlung und zur Neugier rauben. Das Problem ist nur, dass die Motive der Europäischen Union, den Social-Media-Konsum einzuschränken, nichts mit medizinischen oder pädagogischen Gründen zu tun haben. Die haben bloß Angst, dass man von feindlichen Mächten, im Zweifelsfall von Putin, beeinflusst wird. Aber ich hab nichts dagegen, wenn das Richtige kommt, wenn auch aus den falschen Gründen.
Putin bedroht uns nicht?
Wir sind jedenfalls von Russland militärisch nicht mehr bedroht als Russland von der NATO. Wenn wir meinen, dass die gute NATO Russland nicht bedroht, müssen wir uns auch von Russland nicht weiter bedroht fühlen. Natürlich findet zunehmend eine Art virtueller Kriegsführung statt, asymmetrische Kriege, Geheimdienstmanipulationen und so weiter. Aber auf beiden Seiten! Das machen ja nicht nur die Russen, sondern auch die Engländer oder die Amerikaner. Also brauchen wir eine große Abrüstung. Ein großer Angriffskrieg Russlands auf Deutschland oder auf Österreich ist jedenfalls auf sehr lange Sicht nicht in Sicht. War es in der Vergangenheit nicht und ist es auch in der Zukunft nicht.
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