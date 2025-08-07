News Logo
Gewinnen Sie Tickets für die Schubert-Matinée mit Klaus Florian Vogt in Grafenegg

In Kooperation mit Grafenegg Kulturbetriebsgesellschaft m.b.H.
Klaus Florian Vogt

©Harald Hoffmann
Erleben Sie am 7. September 2025 im Auditorium Grafenegg eine eindrucksvolle Matinee: Klaus Florian Vogt und das Ensemble Acht interpretieren Franz Schuberts Liederzyklus „Die schöne Müllerin“ – eein musikalischer Höhepunkt zum Abschluss des Grafenegg Festival 2025.

Wir verlosen 3 x 2 Tickets

Wann: Sonntag, 07/09/2025 um 11.00 Uhr

Wo: Auditorium, Grafenegg

Besetzung: Ensemble Acht & Klaus Florian Vogt Tenor

Programm: Franz Schubert «Die schöne Müllerin» Liederzyklus D 795Arrangement für Tenor und Kammerensemble: Andreas N. Tarkmann

 © Lisa Edi

GEWINNSPIEL: GRAFENEGG

Sie möchten Teil dieses musikalischen Highlights werden?

Wir verlosen exklusiv 3 x 2 Tickets für diese außergewöhnliche Matinee im Rahmen des Grafenegg Festivals:

Jetzt mitmachen und mit etwas Glück erleben Sie große Liedkunst in einem der akustisch besten Konzertsäle Europas am Sonntag, 07/09/2025 um 11.00 Uhr im Auditorium, Grafenegg!

Teilnahmenschluss: 26.08.25

Wir drücken Ihnen die Daumen!

