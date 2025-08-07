Gewinnen Sie Tickets für die Schubert-Matinée mit Klaus Florian Vogt in Grafenegg

Erleben Sie am 7. September 2025 im Auditorium Grafenegg eine eindrucksvolle Matinee: Klaus Florian Vogt und das Ensemble Acht interpretieren Franz Schuberts Liederzyklus „Die schöne Müllerin“ – eein musikalischer Höhepunkt zum Abschluss des Grafenegg Festival 2025.
Wir verlosen 3 x 2 Tickets
Wann: Sonntag, 07/09/2025 um 11.00 Uhr
Besetzung: Ensemble Acht & Klaus Florian Vogt Tenor
Programm: Franz Schubert «Die schöne Müllerin» Liederzyklus D 795Arrangement für Tenor und Kammerensemble: Andreas N. Tarkmann
Klaus Florian Vogt ist einer der wichtigsten Heldentenöre unserer Zeit und wird für seine Leistungen etwa als Wagner-Interpret in aller Welt gefeiert. Doch zählt der gebürtige Schleswig-Holsteiner auch zu jenen klugen Sängern, die ihre stimmliche Flexibilität durch Liedgesang pflegen und so auch abseits des schweren Fachs reüssieren können. Zum Beispiel mit Franz Schuberts Zyklus «Die schöne Müllerin», in dem Liebesfreud und Liebesleid eines Müllersburschen im Zentrum stehen. Doch erklingt das Werk diesmal nicht in der herkömmlichen Fassung: Andreas N. Tarkmann hat den Klavierpart für Kammerensemble aufgefächert, wodurch Schuberts Seelenausleuchtungen in subtilen Instrumentalfarben schillern. Das Ensemble Acht, seit Jahren unter anderem mit Schuberts Oktett erfolgreich, wird dabei zu Klaus Florian Vogts einfühlsamem Musizierpartner.
GEWINNSPIEL: GRAFENEGG
Jetzt mitmachen und mit etwas Glück erleben Sie große Liedkunst in einem der akustisch besten Konzertsäle Europas am Sonntag, 07/09/2025 um 11.00 Uhr im Auditorium, Grafenegg!
Teilnahmenschluss: 26.08.25
