"Der Sagenjäger" in Kärnten: Die Tauben von Tiffen heben ab

Wenn eine Sage aus längst vergangener Zeit in die Gegenwart geholt wird, braucht es nicht nur filmisches Können, sondern auch eine Gemeinschaft, die an ihre Geschichte glaubt. Genau das ist in Tiffen, einem kleinen Ort zwischen Feldkirchen und dem Ossiacher See, geschehen: Die neue Folge der ORF-Reihe "Der Sagenjäger" erzählt die Legende von den "Tauben von Tiffen".

Die Produktion entstand im Sommer 2025 unter der Leitung des FORUM Tiffen und wurde von Werner Rauchenwald initiiert. Unterstützung kam von der Region Villach Tourismus GmbH, dem Tourismusverband Gerlitzen Alpe – Ossiacher See, der Stadtgemeinde Feldkirchen sowie der Carinthian Film Commission.