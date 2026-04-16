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GEWINNSPIEL: NEWS Masterclass mit Guido Maria Kucsko erleben

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Exklusiv für NEWS Leserinnen und Leser: Wir verlosen 2 × 2 Tickets für einen besonderen Atelierabend mit Guido Maria Kucsko. Jetzt teilnehmen und mit etwas Glück dabei sein!

Kunst, Gespräch und Genuss im Atelier

Unter dem Titel „Celebrating Life“ lädt die NEWS Masterclass zu einem außergewöhnlichen Abend ein. Am 28. April 2026 öffnet Guido Maria Kucsko die Türen seines Ateliers im Herzen von Wien und verbindet Kunst, Musik und Kulinarik zu einem inspirierenden Erlebnis.

Freuen Sie sich auf einen persönlichen Abend in besonderer Atmosphäre mit ausgewählten Gästen und spannenden Einblicken in das künstlerische Schaffen.

Im Gespräch: Kunst, Kreativität und KI

Im Mittelpunkt steht ein Gespräch zwischen Guido Maria Kucsko und Angela Stief, Direktorin der ALBERTINA MODERN. Gemeinsam sprechen sie über Kunst, Kreativität, geistiges Eigentum und die Rolle von Künstlicher Intelligenz.

Die Werkserie „Episodes“ von Guido Maria Kucsko bildet dabei den inhaltlichen Rahmen. Sie widmet sich den kleinen Momenten des Lebens, die uns prägen und neue Perspektiven eröffnen.

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Jetzt Tickets gewinnen

Wir verlosen exklusiv für NEWS Leserinnen und Leser 2 × 2 Tickets für die NEWS Masterclass „Celebrating Life“.

Termin: Dienstag, 28. April 2026, 18:30 Uhr
Ort: Atelier Kucsko, Marc Aurel Straße 2, 1010 Wien

Füllen Sie das Gewinnspielformular aus und sichern Sie sich Ihre Chance.

Teilnahmeschluss: 23.04.26

Jetzt teilnehmen und mit etwas Glück gewinnen!

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