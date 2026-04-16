GEWINNSPIEL: NEWS Masterclass mit Guido Maria Kucsko erleben

Unter dem Titel „Celebrating Life“ lädt die NEWS Masterclass zu einem außergewöhnlichen Abend ein. Am 28. April 2026 öffnet Guido Maria Kucsko die Türen seines Ateliers im Herzen von Wien und verbindet Kunst, Musik und Kulinarik zu einem inspirierenden Erlebnis.

Freuen Sie sich auf einen persönlichen Abend in besonderer Atmosphäre mit ausgewählten Gästen und spannenden Einblicken in das künstlerische Schaffen.