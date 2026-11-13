Ein Palmenhaus in Gmünd wird um elf Millionen Euro zum Herz der Landesausstellung 2028

Die Niederösterreichische Landesausstellung 2028 widmet sich dem Thema Wasser und läuft von 18. März bis 5. November 2028 im nördlichen Waldviertel. Wie das Land Niederösterreich mitteilt, wurden am Donnerstag mit einem Spatenstich im Palmenhaus Gmünd die Bauarbeiten gestartet. Ausstellungsgebiet ist die Region von Litschau bis Groß Gerungs.

Zentraler Schauplatz wird das denkmalgeschützte Palmenhaus im Schlosspark Gmünd. Es wird um rund elf Millionen Euro revitalisiert und zu einem modernen Veranstaltungszentrum erweitert, das auch nach der Ausstellung genutzt werden soll.