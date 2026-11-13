Ein Palmenhaus in Gmünd wird um elf Millionen Euro zum Herz der Landesausstellung 2028
Im Waldviertel haben die Bauarbeiten für die nächste Niederösterreichische Landesausstellung begonnen. Welches Thema sie hat, wann sie öffnet und was es im Schlosspark Gmünd zum ersten Mal gibt.
Die Niederösterreichische Landesausstellung 2028 widmet sich dem Thema Wasser und läuft von 18. März bis 5. November 2028 im nördlichen Waldviertel. Wie das Land Niederösterreich mitteilt, wurden am Donnerstag mit einem Spatenstich im Palmenhaus Gmünd die Bauarbeiten gestartet. Ausstellungsgebiet ist die Region von Litschau bis Groß Gerungs.
Zentraler Schauplatz wird das denkmalgeschützte Palmenhaus im Schlosspark Gmünd. Es wird um rund elf Millionen Euro revitalisiert und zu einem modernen Veranstaltungszentrum erweitert, das auch nach der Ausstellung genutzt werden soll.
Was im Palmenhaus und im Schlosspark entsteht
Zum ersten Mal in der Geschichte der Landesausstellungen wird laut Land auch der Außenbereich Teil der Schau. Im Schlosspark Gmünd entsteht ein Vermittlungsangebot im Freien, das nach dem Ende der Ausstellung bestehen bleibt. Die Architektur stammt vom Büro BWM Designers & Architects.
Dass Gmünd Hauptschauplatz wird, hatte das Land bereits vor dem Spatenstich bekanntgegeben. Seit mehr als drei Jahren arbeitet ein Projektverband über Bezirksgrenzen hinweg an der Vorbereitung. Wissenschaftlicher Leiter der Landesausstellungen ist Armin Laussegger.
Warum das Waldviertel auf 2028 setzt
Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) bezeichnet die Landesausstellung als größtes Regionalentwicklungsprojekt des Landes. „Die beste Zeit des Waldviertels liegt vor uns“, sagte sie beim Spatenstich. Die letzte Landesausstellung habe mehr als 160.000 Besucherinnen und Besucher angezogen.
Gmünd liegt direkt an der Grenze zu Tschechien. Das Land verknüpft die Ausstellung mit der Europäischen Kulturhauptstadt 2028, dem südböhmischen Budweis. Zum Spatenstich kamen deshalb auch der österreichische Botschafter in Prag, Philipp Charwath, und der tschechische Botschafter in Österreich, Jiří Šitler. Mit dabei waren außerdem die Gmünder Bürgermeisterin Helga Rosenmayer und der Bürgermeister von Groß Gerungs, Christian Laister.
Wann die Ausstellung öffnet
Die Landesausstellung wandert jedes Mal in eine andere Region. Zuletzt war das Mostviertel an der Reihe, symbolisch hat das Land die Fackel vom Mostviertel ans Waldviertel weitergegeben. Geöffnet wird die Schau in Gmünd am 18. März 2028, die letzte Gelegenheit für einen Besuch ist der 5. November 2028. Öffnungszeiten und Eintrittspreise hat das Land noch nicht veröffentlicht.
Quellen
Land Niederösterreich (APA-OTS): Start der baulichen Maßnahmen für die Niederösterreichische Landesausstellung 2028 (12.11.2026)
Land Niederösterreich: NÖ Landesausstellung 2028 wird in Gmünd stattfinden (2024)
Land Niederösterreich: NÖ Landesausstellung: Fackelübergabe vom Mostviertel ans Waldviertel (abgerufen am 13.11.2026)