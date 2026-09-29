Mythos Therapiemuffel: Mann zeigt Gefühl

Paul Pizzera und Daniel Fellner sprachen im NEWS-Interview darüber, wie schwer es Männern fallen könne, sich Überforderung einzugestehen. So geht es gleichermaßen Frauen. In mitteleuropäischen Gesellschaften gilt Autonomie als Grundprinzip des Glücks. Folglich entstehen Versagensgefühle und ein Gefühl des Scheiterns, wenn ich etwas nicht selbst bereinigen, lösen und berichtigen kann.

Auch wenn wir alle möglichst bis ins hohe Alter entscheidungsfähig sein wollen, hat sich auch hier viel getan: Menschen haben erkannt, dass Hilfe zur Selbsthilfe oft schon vorbeugend wirksam ist. Immer mehr Paare und Einzelpersonen suchen Psychotherapeutinnen auf, wenn in der Partnerschaft noch alles gut ist: Vorbeugend, um möglichen Krisen entgegenzuwirken. Es wird auch von Männern zunehmend als Zeichen von Verantwortung und Stärke gewertet, kein narzisstisch sich selbst überschätzender Superman zu sein.