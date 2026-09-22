Prozess gegen Lindsay Clancy: Wie ein Juror zum Feindbild wird

Studien zeigen, dass negative Begriffe in Überschriften Anteilnahme und Emotionen wecken, polarisieren und damit die Klickrate erhöhen. Und dass Schreckensmeldungen häufiger geteilt werden.

Problematisch ist, dass nach dem Prozess in erster Linie nicht die offene Rechtsfrage, sondern die Person des Holdout-Jurors zur sich zuspitzenden Story wird. Auch dieses Narrativ ist eingebettet in ein Schwarzweiß-Denken von Idealisierung und Abwertung, Huldigung und Hasstiraden. Biografische Details, alte Vorwürfe, familiäre Hintergründe des Jurors, alles dient auf einmal als Material für die nächsten viralen Schlagzeilen.