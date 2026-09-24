Liebe nach dem Algorithmus

Seit rund zwei Jahren hat der Staat das KI-gestützte Matchingsystem „Tokyo Enmusubi“ für heiratswillige Menschen eingerichtet. Volljährige Singles, die in Tokio wohnen, arbeiten oder studieren und heiraten wollen, können sich diese App besorgen.

Dazu müssen sie zunächst ihre Personalien bekannt geben sowie einen Einkommensnachweis vorlegen und nachweisen, ungebunden zu sein. Nach einem Online-Aufnahmegespräch können sie sich kostenpflichtig registrieren.