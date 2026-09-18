Paul Pizzera und Daniel Fellner über Gewalt, Väter und Therapie

Paul Pizzera, Sie haben vor fast zehn Jahren mit Otto Jaus „Mama“ veröffentlicht, die Hymne auf fürsorgende Mütter. In „Papa“ geht es um einen Vater, der dem Sohn physische und psychische Gewalt antut. Erzählen diese Lieder Ihre Familiengeschichte?

Paul Pizzera: Ja, auf jeden Fall. Auch, wenn das Lied – wie jedes Lied – nicht bis ins Detail autobiografisch ist. Die Statistik zeigt, dass dieses schwierige Thema viele in Österreich betrifft. Schwierig ist oft ein Synonym für notwendig, und wir wollen den Schützenswertesten unserer Gesellschaft, den Kindern, eine Stimme geben. Dieses Leid gehört sichtbar gemacht, und so schirch es ist, es ist die Wahrheit und man kann auch zur Wahrheit tanzen.

Besonders die Zeile, die die Folgen von Gewalt aufzeigt, tut weh: „Warum bin ich nicht gut genug?“ bleibt die lebensbegleitende Frage. Ist es befreiend, so etwas aufzuschreiben, sich von der Seele zu schreiben?

Pizzera: „Von der Seele schreiben“ klingt sehr pathetisch, aber natürlich hat es etwas Kathartisches. Das Problem in diesem Zusammenhang ist, dass die Hoffnung auch ein Arschloch sein kann. Man glaubt daran, dass sich etwas ändert, und probiert Wege dahin. Hofft auf Anerkennung oder zumindest einen normalen Umgang. Aber man muss abschließen und seinen Frieden mit der Tatsache finden: Dieser Mensch kann es nicht besser. Wenn man aufhört zu hoffen, kann man das Problem besser bearbeiten.

Daniel Fellner, wie war das, als Sie „Papa“ das erste Mal gehört haben?

Daniel Fellner: Wie Pauli dieses intime Thema nach außen tragen kann, finde ich bewundernswert. Für mich fühlt es sich fast gefährlich an, wenn ich an die Gefühle denke, die das Lied bei mir auslöst. Umso beeindruckender war, wie offen Pauli im Entstehungsprozess sein konnte. Das hat sehr für unsere Freundschaft gesprochen. Meine Beziehung zu meinem Vater ist sehr gut. Aber mir ist schon klar, dass eine Vater-Sohn-Beziehung etwas sehr Fragiles ist.

Pizzera: Auf der Bühne werden wir es gemeinsam singen, das ist stimmiger. Zweimal sind wir heute schon gefragt worden, ob wir „Papa“ überhaupt live spielen werden. Daran sieht man, wie stark dieses Thema als Tabu wahrgenommen wird. Ja, klar spielen wir es live! Das ist der Sinn: dass es vielleicht jemandem hilft, sich verstanden und nicht mehr ganz allein zu fühlen.