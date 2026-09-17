Toxische Liebe: Wenn Nähe zu Kontrolle und Abwertung wird

In solch toxischen Beziehungen bedingt eins das andere: Menschen wie Marie regulieren kurzzeitig das übererregte Nervensystem von Menschen wie Henrik. Er droht ihr im Urlaub mit vorzeitiger Abreise, wenn sie ihn nicht in seinen Machtgebärden bestätigt. Dabei greift er zu unlauteren Mitteln, um sein brüchiges Selbstbewusstsein vor mutmaßlicher Gefahr zu schützen.

Und Marie? Im Urlaub trifft sie sein Verhalten härter als jede Kokosnuss. Ihr gewohntes Denken kehrt wieder: „Alles könnte so schön sein.“ Wenn „sie nur nicht so schwierig wäre“, wie Henrik ihr immer wieder vorhält.

Doch in ihrem tiefsten Innersten wissen Betroffene, dass sie Opfer einer toxischen Beziehung sind. Marie ist eine von jenen, die sich im Spannungsfeld von Nähe und Selbstaufgabe verfangen haben. Dahinter stecken Verlustängste, an die sie sich zwar nicht bewusst erinnert, die aber umso nachhaltiger wirken.

Um sich das Überleben zu sichern, passen sich Kinder ihren emotional unzugänglichen Eltern an. Kinder idealisieren Eltern, die ihnen nicht guttun, nur um nicht verlassen zu werden.

Irgendwann ist aber Schluss mit dem Überlebensmodus: Marie ist erwachsen, sie ist selbstbestimmt und in Sicherheit. Es ist nicht Liebe, emotionale Wechselbäder mitzumachen und dabei das zu riskieren, was wirklich schützenswert ist: die Menschenwürde.