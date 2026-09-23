Peter de Caluwe: Salzburgs erste Wahl

Das sei ja wieder nur die Fortsetzung Markus Hinterhäusers, der schon die Fortsetzung Gerard Mortiers gewesen sei: So meckerte es aus der Zeitgeistblase, sowie sich (via NEWS, so viel Eitelkeit ist ununterdrückbar) Peter de Caluwes bevorstehende Ernennung zum Intendanten der Salzburger Festspiele herumgesprochen hatte.

Ein größeres Kompliment konnte man dem 63-jährigen Belgier mit drei Jahrzehnten Intendanzerfahrung in Amsterdam und Brüssel nicht machen. Sein Landsmann Gerard Mortier holte die Festspiele 1991 aus der existenziellen Krise nach dem Tod des Alleinherrschers Karajan. Ihm folgte der dezent idealformatige Peter Ruzicka, ehe die Politik ihre gesamte Chaotisierungs- und Zerstörungskraft mobilisierte: Ruzicka wurde 2006 von SPÖ-Landeshauptfrau Burgstaller dilettantisch abmontiert. Es folgten zehn von Streit, Chaos, zorniger Demission und Interimsherrschaft aufgewühlte Jahre. 2016, Burgstaller war längst in einem Wohnbauskandal versunken, übernahm Mortiers Konzertchef Markus Hinterhäuser, der schon 2011 kurz eingesprungen war.

Die folgenden zehn Jahre verliefen mehrheitlich glänzend. Bis sich Burgstallers türkiser Avatar Edtstadler vom Künstler Hinterhäuser verspottet fühlte (mehr in den „Spitzentönen“).