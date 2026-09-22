Drago J. Prelog: Farben im Umlauf

Als Galerist Herwig Dunzendorfer den Lichtstrahler anwirft, potenziert sich die Bildwirkung der Arbeit im Eingangsbereich der Galerie „Artecont“ am Wiener Opernring im Bruchteil einer Sekunde um ein Vielfaches: Es entsteht ein visueller Sog, dem sich das Auge des Betrachtenden nicht mehr zu entziehen vermag. Maßgebend dafür ist die rhythmisch pulsierende, im Kreis verlaufende Linie.

Runde für Runde schickt sie das Auge auf eine nicht enden wollende Reise. Ein Ausgangspunkt ist dabei ebenso wenig auszumachen wie ein Ende. Dabei strebt sie, die Linie, alles andere als ziellos in Richtung Bildrand: Von ihrer ursprünglichen Zweckdienlichkeit der Konturierung eines konkreten Abbilds befreit verdichtet sie sich – beeinflusst vom Spätinformel – durch vielfache Über- und Unterlagerung auf der Leinwand zu einem rund verlaufenden, in sich geschlossenen Strang.

Ist die mittels Injektionsspritze applizierte Linie, die hier ihre Runden zieht, eine durchgehende? Oder sind es gar mehrere abgesetzte, die der radikalen Befragung des malerischen Mediums dienen? Fest steht: Jede Linie scheint sich darin auf die zuvor gesetzte zu beziehen – mit jeder Umkreisung formiert sich eine heranwachsende, komplexe Komposition.