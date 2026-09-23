Spitzentöne: Mehr Glück als Verstand – die Festspiele und die Politik

Dass Koskys Instinkte nicht grundlos angeschlagen haben, erwies sich schon bei de Caluwes Präsentation: Da ließ die Landesmutter ernsthaft wissen, der renommierte Intendant sei „Erster Maat“ hinter der an Bord verbliebenen Kapitänin! Gemeint war Präsidentin Kristina Hammer, deren Vertragsverlängerung nicht nur euphorisch aufgenommen wurde. Hinterhäuser: „Ich halte ihre Verlängerung für eine ganz schlechte Entscheidung. Das kann ich nach fünf Jahren Zusammenarbeit sagen.“

Das Amt wurde zwar durch Helga Rabl-Stadler aus dem Status des Grüßaugusts erlöst, ist aber an Relevanz mit dem des Intendanten nicht vergleichbar. Es gab auch namhafte Bewerber, doch hatte sich Hammer als Beteiligte an Hinterhäusers Demontage nicht nur die Landeshauptfrau, sondern auch die Findungskommission verpflichtet: Edtstadler wollte Hinterhäuser loswerden, weil er sich über sie lustig gemacht haben soll. Und in der Kommission amtierten mehr oder weniger offene Gegner Hinterhäusers.

Der warnt den Nachfolger also mit Anlass: „Vor allem würde ich ihm wünschen, die Festspiele in einer gewissen Freiheit zu übernehmen. Dazu werden die Parameter allerdings zu eng, im Kulturbetrieb allgemein und speziell in Salzburg, was den Umgang der Politik mit den Festspielen betrifft.“