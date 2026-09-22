Nach Aus für Kultureuro: Wien diskutiert nun Haushaltsabgabe für Kulturbudget

Die Opposition meldete sich in der darauffolgenden Aktuellen Stunde umgehend mit Kritik. ÖVP-Klubobmann Harald Zierfuß forderte die Stadt auf, bei sich selbst zu sparen. Dass eine Haushaltsabgabe kommen solle, zeige: „Wir haben kein Einnahmenproblem, sondern ein Ausgabenproblem.“ Man müsse endlich aufhören, neue Steuern und Gebühren zu finden.

Ursula Berner von den Grünen sprach sich durchaus für Einsparungen aus, warnte aber, Strukturen komplett zu zerstören. In der Kultur würden schon jetzt viele am Existenzminimum leben. Der Kultureuro sei ein „Bauchfleck mit Anlauf“ gewesen. Fraglich sei nun, was eine Haushaltsabgabe bedeute. Berner plädierte dafür, eine für die Kultur zweckgewidmete Tourismusabgabe einzuführen.

Für den FPÖ-Landtagsabgeordneten Stefan Berger ist das „Schauspiel“ rund um mögliche Kulturabgaben in Wien „einfach nur mehr zum Genieren“, wie er ausführte. Der Bürgermeister habe die Mitglieder der Stadtregierung im Regen stehen lassen und den Kultureuro abgesagt. Die Stadt habe sich mit Gratisangeboten schlicht übernommen, befand er. Neue Belastungen seien nicht nötig.