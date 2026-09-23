Peter de Caluwe: „Ich kenne keine Tabus“

Was war Ihre erste Reaktion auf die Ernennung zum Salzburger Festspiel-Intendanten? Fühlen Sie sich am Ziel?

Wenn ich früher darüber nachgedacht habe, war das Höchste für mich immer Salzburg. Es fühlt sich wie eine Fügung, eine Bestimmung an. So gesehen würde ich sagen: Ja, aber was heißt am Ziel? Es gibt viel zu tun. Man kann nicht Vollkommenheit erreichen, sie aber anstreben. Wir können in einem kontinuierlichen Prozess als Teil einer Kette dazu beitragen, dabei das Ziel im Auge behalten und so Projekte zur Realisierung begleiten.

Sie übernehmen die Festspiele in einer schwierigen Situation. Durch den Umbau stehen zentrale Spielstätten wie das große Festspielhaus nicht zur Verfügung, massive Sparmaßnahmen stehen an. Haben Sie denn keine Bedenken wegen des Budgets?

Wir, damit meine ich das gesamte Team, sind in einer Phase, die sehr viele Möglichkeiten bietet. Ein Budget ist immer fragil. Aber es gibt hier eine gute Basis. Es ist die Frage, wie kreativ man damit umgehen kann. Es gibt ein Budget für die Kunst und eines für den Umbau, diese klare Trennung finde ich sehr gut. Ich will natürlich zusammen mit allen Künstler:innen und Mitarbeiter:innen ein spannendes und relevantes Programm realisieren, das nicht weniger Einnahmen bringt als die der vergangenen Jahre. Die 31 Millionen sind eine Referenz.

In Brüssel arbeiteten Sie mit denselben Regisseuren wie Markus Hinterhäuser. Wie schaffen Sie da für Salzburg Neues?

Romeo Castellucci, Andrea Breth, Dmitri Tcherniakov, Krzysztof Warlikowski waren schon Teil meiner Künstler-Familie, bevor sie nach Salzburg kamen. Romeo hat in La Monnaie mit „Parsifal“ 2011 angefangen, Oper zu inszenieren, Krzysztof hat mit „Medea“ eine seiner ersten Operninszenierungen mit mir realisiert. Und ich werde weitere Regisseure entdecken. Wie ich es in Brüssel getan habe, werde ich auch in und speziell für Salzburg junge Regisseure fördern.

Wir müssen sowohl für Kontinuität sorgen als auch zugleich generationenübergreifend denken und agieren. Heutzutage gibt es vielleicht mehr gute Sänger und Dirigenten als großartige Regisseure. Wir müssen auch nach Leuten suchen, die sehr gut mit Communitys arbeiten können, partizipativ denken oder uns mehr hybride Formate vorstellen, wie Peeping Tom oder Sasha Waltz.

Kollektive halte ich für wichtig, das ist für mich ein zeitgemäßer Denkansatz: Mich mit Künstlern, Komponisten, Librettisten, Regisseuren und Dirigenten zusammenzusetzen, um neue Formate, Arbeiten und Werke zu diskutieren, Ideen für Themen zu entwickeln und gemeinsam etwas – mit einem leeren Blatt Papier beginnend – Neues zu schaffen, ist eine Denk- und Arbeitsweise, die mir entspricht.