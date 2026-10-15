Herzrasen, Atemnot, Todesangst: Was Panikattacken auslöst

Presley Gerber stieg mit 15 ins Model-Business ein, hatte das „perfekte Aussehen“, war erfolgreich, dann auch suchtkrank. Er litt unter Panikattacken, klärte darüber auf. Was sind Panikattacken?

Panikattacken sind ein häufiges Phänomen und können sowohl im Rahmen einer Panikstörung als auch im Zusammenhang mit anderen psychischen Belastungen auftreten. Das Auftreten einer einzelnen Panikattacke bedeutet daher nicht automatisch, dass eine Panikstörung vorliegt. Charakteristisch sind wiederkehrende, schwere Angstattacken, die nicht auf eine bestimmte Situation beschränkt sind und deshalb häufig unvorhersehbar auftreten.

Was genau geschieht bei einer Panikattacke?

Eine Panikattacke lässt sich vereinfacht als eine intensive Aktivierung des körpereigenen Alarm- und Stresssystems verstehen. Evolutionsbiologisch dienen solche Reaktionen dazu, den Organismus innerhalb kürzester Zeit auf eine mögliche Gefahr vorzubereiten. Häufig wird dabei vom Kampf-, Flucht- oder Erstarrungsmechanismus gesprochen. Die Muskulatur und das vegetative Nervensystem werden aktiviert, Herzfrequenz und Atmung verändern sich, der Körper stellt kurzfristig Energie zur Verfügung. Bei einer Panikattacke wird dieses Alarmsystem sehr stark in Gang gesetzt, obwohl für den Betroffenen nicht immer ein konkreter Auslöser erkennbar ist.

Gibt es auch erkennbare Gründe und Auslöser?

Nicht jede Panikattacke lässt sich auf einen unmittelbar erkennbaren Grund zurückführen. Sie kann scheinbar „aus dem Nichts“ auftreten, sowohl tagsüber als auch nachts. Auch aus einem zunächst ruhigen Zustand heraus können Paniksymptome entstehen. Gerade diese Unvorhersehbarkeit wird von Betroffenen oft als besonders belastend erlebt.

Was sind typische Beschwerden?

Typische Symptome können unter anderem sein: Herzrasen, Herzklopfen oder stark wahrnehmbarer Herzschlag, Atem­not oder das Gefühl, nicht ausreichend Luft zu bekommen, Engegefühl im Brustbereich, Schwindel, Benommenheit, Zittern, Schwitzen, Hitze- oder Kälteempfindungen, Kribbeln oder Taubheitsgefühle, ein Gefühl der Unwirklichkeit oder Fremdheit, Angst vor Kontrollverlust, das Gefühl, „verrückt zu werden“ und starke Todesangst.

Diese Beschwerden entstehen wesentlich durch die starke Aktivierung des autonomen Nervensystems. Bei rascher oder vertiefter Atmung kann zusätzlich eine Hyperventilation auftreten. Dadurch können Beschwerden wie Schwindel, Kribbeln, Benommenheit oder ein verstärktes Gefühl der Atemnot zunehmen.

Ist eine Panikattacke so etwas wie ein „Fehlalarm“ des Körpers?

Zum besseren Verständnis kann das Bild eines zu empfindlich eingestellten Alarmsystems hilfreich sein: Der Körper reagiert so, als müsste er sich unmittelbar auf Flucht oder Kampf vorbereiten, obwohl für den Betroffenen nicht unbedingt eine konkrete Gefahr erkennbar ist. Bei einer Panikattacke kann man sich das so vorstellen, dass der Körper eine ausgeprägte Flucht- oder Alarmreaktion vorbereitet, ohne dass diese Reaktion tatsächlich in Bewegung umgesetzt wird: Dadurch werden Herzschlag, Atmung, innere Unruhe und körperliche Anspannung noch stärker wahrgenommen. Diese Wahrnehmungen können dann wiederum Angst auslösen.

So kann ein Kreislauf, ein regelrechter Teufelskreis der Angst, entstehen.

Genau. Eine körperliche Empfindung wird als bedrohlich erlebt, die Angst nimmt zu, das Stresssystem wird aktiviert und die Symptome verstärken sich weiter. Panikattacken sind für die Betroffenen häufig sehr unangenehm und beängstigend, grundsätzlich jedoch ein Ausdruck eines stark aktivierten körpereigenen Alarm- und Stresssystems.