Fall Christa Pike: Hinrichtung gestoppt, wieder freigegeben – und überlebt

Nachdem der republikanische Gouverneur von Tennessee Bill Lee am 28. September Pikes 226-seitiges Gnadengesuch „nach eingehender Prüfung des Falles“ ohne weitere Erklärungen abgelehnt hatte, war am Morgen des 30. September mit der Vollstreckung der Todesstrafe eigentlich ja definitiv zu rechnen gewesen. Die Mutter des Opfers hatte angekündigt, zur Hinrichtung eigens anzureisen. Um 10 Uhr Ortszeit sollte Christa Pike im Riverbend Maximum Security Institution in Nashville durch eine Giftspritze hingerichtet werden. Es wäre die erste Hinrichtung einer Frau in Tennessee seit mehr als 200 Jahren gewesen.

Dann kam der besagte Aufschub: Der 6th U.S. Circuit Court of Appeals setzte die Hinrichtung kurzfristig aus, um offene verfahrensrechtliche Fragen in Pikes anhängigem Rechtsbehelf prüfen zu können. Die Behörden von Tennessee wandten sich daraufhin akkurat an den Supreme Court, um den Aufschub wieder aufheben zu lassen.