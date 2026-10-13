Fall Christa Pike: Wird sie wieder hingerichtet?

Im März 1996 wurde Christa Pike im Alter von 20 Jahren wegen Mordes an der 19-jährigen Colleen Slemmer zum Tode verurteilt. Der am 30. September 2026 gescheiterte Hinrichtungsversuch an der Verurteilten in Tennessee wirft Fragen auf, die weit über das amerikanische Strafrecht hinausreichen.

Weshalb befürworten Menschen die Todesstrafe, obwohl ihre abschreckende Wirkung umstritten ist? Und wo liegen die Grenzen staatlicher Gewalt?