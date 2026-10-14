Hubert Steger: „Man vergisst, dass Männer selbst oft von Gewalt betroffen sind“

Es ist in der Gesellschaft also nicht akzeptiert, als Mann ein Opfer von Gewalt zu sein?

Vor allem unter Männern ist es wenig akzeptiert. Unter Frauen ist es noch leichter zu sehen, dass Männer auch Betroffene sind. Dementsprechend gibt es auch wenig Strukturen für Männer als Gewaltbetroffene. Zum Beispiel wird bei Gewalt gegen Kinder oft geschlechtsneutral gesprochen, und obwohl es Fortschritte dabei gab, auch die Burschen in den Blick zu nehmen, besteht mittlerweile eher wieder die Tendenz, dass sie in der Neutralisierung untergehen.

Wenn ein Mann, der Gewalterfahrungen gemacht hat, bei der Männerberatung Hilfe sucht: Wie bringt man so jemandem bei, dass es nicht schwach oder unmännlich ist, Opfer von Gewalt zu sein?

Es geht darum, die eigene Kontrollierbarkeit wiederherzustellen. Dazu gehört auch zu wissen, ob die Tat schon verjährt ist, und sich zu überlegen, ob man Anzeige erstatten möchte und wie das aussehen würde, welcher Paragraf das wäre, wie hoch die Strafe ausfallen würde oder wie eine Begleitung aussehen würde. Das motiviert dann, wenn eine Selbstermächtigung wieder spürbar wird.

Es kommen ja auch viele Männer hierher, die selbst gewalttätig geworden sind. Man kann freiwillig kommen oder auf eine gerichtliche Weisung, wie wird mit jemandem gearbeitet, der auf eine gerichtliche Weisung das Programm in Anspruch nimmt?

Also, er ruft zunächst an und vereinbart ein Erstgespräch. Im Erstgespräch schauen wir dann sehr genau darauf: Wie sehr kann jemand zu dem stehen, was passiert ist? Sieht er seine eigenen Fehler ein und übernimmt er Verantwortung? Gleichzeitig schauen wir uns die aktuelle Situation an: Wie geht es dem Betroffenen gerade? Ist jemand in seinem Umfeld gefährdet?

Wenn es um Beziehungsgewalt geht, ist auch wichtig zu wissen: Gibt es eine Partnerin oder Ex-Partnerin, die an einem anderen Ort Unterstützung bekommt und vielleicht ebenfalls mitbetreut werden sollte? Wenn jemand bereit ist, sich darauf einzulassen und an sich zu arbeiten, zeigen wir die Möglichkeiten auf: wir haben derzeit drei Gruppen mit Männern, die in Beziehungen gewalttätig geworden sind. Es kommen zwar viele Männer mit einer gerichtlichen Weisung zu uns, aber mehr als 50 Prozent kommen freiwillig oder aufgrund einer Fremdmotivation.

Was passiert, wenn es keinen Sinn macht und jemand sich nicht darauf einlassen kann?

Dann macht das Programm auch keinen Sinn. Wenn jemand eine Weisung hat und sagt: „Ich bin unschuldig, das war ein Fehlurteil“, dann können wir so nicht mit ihm arbeiten, weil keine Anhaltspunkte da sind.

Wie viel Raum nimmt das Verurteilen der Taten der gewalttätigen Männer bei den Programmen ein?

Die konkrete Tat steht schon im Vordergrund, aber nicht unbedingt, um sie zu verurteilen, sondern um zu erkennen, welchen Schaden sie angerichtet hat. Es geht weniger um die strafrechtlichen Konsequenzen oder eine moralische Verurteilung, sondern vielmehr um die Frage: Was waren die Gründe dafür?

Warum ist diese Situation entstanden, in der ein Mann Gewalt ausgeübt hat – und warum gerade in dieser Form? Des Weiteren geht es auch viel um die eigene Biografie und um die eigenen Vorstellungen von Männlichkeit. Ein wichtiger Punkt ist, die eigenen Warnsignale zu erkennen: Wann merke ich bei mir selbst, dass es in Richtung Eskalation driftet? Die Tat wird verurteilt – im Sinne von: Das war nicht richtig. Gleichzeitig versuchen wir, den Menschen dahinter zu sehen.