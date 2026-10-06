Fall Lindsay Clancy: Freispruch vorerst vom Tisch

Unerwartete Wendung im Fall Lindsay Clancy: Richter William Sullivan hat den Antrag ihrer Verteidigung abgelehnt, die Sechsunddreißigjährige nach dem gescheiterten ersten Prozess wegen unzureichender Beweise für „nicht schuldig“ zu erklären.

Damit bleibt die Mordanklage gegen die ehemalige Krankenschwester in der Geburtshilfe aufrecht. Medizinisch-psychiatrisch geklärt und juristisch entschieden ist der Fall allerdings noch nicht. Clancys Verteidiger Kevin Reddington ordnet ihn nun offenbar völlig neu ein