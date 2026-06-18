Letztes Nöstlinger-Manuskript erscheint als Buch

Das Buch erzählt laut Ankündigung die warmherzige Geschichte eines Mädchens, das sich nichts sehnlicher wünscht als eine Wolke - und damit von Fantasie, Beharrlichkeit, Liebe und den kleinen Wundern des Alltags. Die Illustrationen stammen von Nöstlingers Tochter Barbara Waldschütz. „Marie und die Wolke“ enthält zudem einen QR-Code, der zu einem Video führt, in dem Waldschütz von der Entstehungsgeschichte des Werkes, den Illustrationen und der besonderen Bedeutung dieser Veröffentlichung für die Familie erzählt.

Am 13. Oktober hätte Nöstlinger ihren 90. Geburtstag gefeiert. Am 16. Oktober kommt mit „Sowieso und Überhaupt“ ein Dokumentarfilm über die Autorin in der Regie von Alexandra Schneider ins Kino.