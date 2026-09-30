Nils Arztmann als Bruno Kreisky: Der junge Alte auf den Barrikaden

Hier – so hat es der damals junge Verfasser der hier im Entstehen begriffenen Geschichte beschrieben – scheint das Leben auf Zehenspitzen zu gehen. Es dauert eine Zeit, ehe Bruno Kreisky den Salon mit den Trophäen welthistorischer Begegnungen betritt. Er ist infolge zweier Schlaganfälle schlecht zu Fuß und muss gestützt werden. Seine letzte Lebensgefährtin, die Witwe des Schriftstellers Friedrich Torberg, umsorgt ihn fast unsichtbar. Als ihn der Fotograf Martin Vukovits bittet, die Brille abzunehmen, hat er keinen Einwand: Er sei ohnehin so gut wie blind. Von einer Decke geschützt, im Schaukelstuhl ruhend, gleicht er einem Abschied nehmenden König. Und das Gespräch, nach mühsamem Beginn von Minute zu Minute klarer, schärfer, boshafter, leidenschaftlicher, taugt für die Archive. Vor sechs Jahren ist er als Kanzler zurückgetreten, krankheitshalber und weil er mit 47,6 Prozent hauchzart die Absolute verfehlt hat. Acht Monate nach dem Gespräch, am 29. Juli 1990, ist es vorbei.

Und heute? Welch ein Schnitt, in jeder Hinsicht! Der junge Mann, der sich da von der Anklagebank der Sozialistenprozesse im März 1936 aus dem Gröbsten plädiert, ist ein romantischer Feschak aus jüdischer Fabrikantenfamilie, einen halben Kopf größer als das Original, umworben von drei einnehmenden Frauen. Das Gesicht ist ebenmäßig, von der markanten Nase blieb nicht einmal ein Ansatz.