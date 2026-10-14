Die Schweizer Uhrenindustrie schrumpft – wird aber immer exklusiver

Für einen Großteil der Schweizer Uhrenindustrie tickt die Uhr. In den vergangenen zehn Jahren ist das Exportvolumen, auf das 95 % des Umsatzes entfallen, um die Hälfte gesunken (siehe Grafik). Besonders hart traf es den Absatz von Quarzuhren, deren elektronische statt mechanische Uhrwerke sie von mechanischen Uhren unterscheiden. Er litt unter dem Aufstieg der Smartwatches, von denen die meisten in Asien hergestellt werden. Doch für Rolex und einige andere Luxusuhrenhersteller laufen die Geschäfte besser denn je.

Obwohl das Exportvolumen eingebrochen ist, steigt der Wert der Exporte weiter. Im August lag er um 9,1 % über dem Vorjahreswert – bereits den vierten Monat in Folge wurde damit ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr verzeichnet.

In der Schweiz sind rund 450 Uhrenmarken ansässig. Doch im vergangenen Jahr entfielen 60 % des Branchenumsatzes auf nur fünf der exklusivsten Marken: Rolex, Cartier, Patek Philippe, Omega und Audemars Piguet. Mit Ausnahme von Omega konnten alle Marktanteile gewinnen.