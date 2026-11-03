Amanda Mille: „Wir sagen auch sehr reichen Kunden Nein“

Viele Marken arbeiten bei ihren Damenmodellen nach dem Motto „pink it and shrink it“ plus Diamanten obendrauf. Aber das war offenbar nicht Ihr Weg.

Frauen, die eine Richard Mille tragen, wollen eine Uhr, die robust und trotzdem leicht ist, sodass sie sich ihrem Alltag anpasst, egal, ob im Job oder abends beim Yoga. Diamanten stören dabei übrigens nicht. Unsere Kundinnen sind zudem extrem technikaffin.

Ich werde nie meinen ersten Manufakturbesuch mit einer reinen Frauengruppe vergessen: Die Ladys haben unseren Uhrmachern die härtesten Fragen gestellt und wollten jedes Detail verstehen. Unser erstes hauseigenes Uhrwerk haben wir deshalb bewusst in einer Damenuhr lanciert.

Schlagen Sie Kundinnen trotzdem manchmal einen Wunsch aus?

Selbstverständlich. Aber das gilt auch für Männer. Ich erzähle Ihnen ein Beispiel: Eine Stammkundin aus Katar, eine sehr einflussreiche Scheicha, hat mir auf die Mailbox gesprochen. Sie hatte ein neues, sehr teures Richard-Mille-Modell gesehen und fragte, wie sie dieses bekommen könne.

Meine Antwort war: „Das ist nichts für dich.“ Die Kundin war erst einmal beleidigt, aber ich habe ihr erklärt: „Diese Uhr ist nicht für dein Handgelenk gemacht, sie wird sich nicht gut anfühlen, und du wirst sie nicht lieben.“ Aber genau ­darum geht es am Ende: um Zufriedenheit mit unserem Produkt im Alltag. Daher bin ich da sehr geradeaus. Das ist eine Frage des Respekts gegenüber unseren Kunden und unserer Marke.

Hat die Kundin am Ende eine andere Uhr bei Ihnen gekauft?

Natürlich. Eine streng limitierte „RM 07-03 Marsh­mallow“. Und mit dieser Uhr ist sie, so mein Wissensstand, immer noch sehr happy.

Jetzt sind Sie in Europa zu Hause, aber reisen viel. Wie wichtig ist die räumliche Nähe zu Ihren Ultra-HighNet-Worth-Klienten und das Verständnis für deren Lebens­umstände?

Das ist enorm wichtig. Wer eine Richard Mille kauft, dem geht es um mehr als eine wunderschöne, technisch perfekte Luxusuhr. Es geht ihm um Zugehörigkeit. Ich weiß, das klingt seltsam in einer Welt der Unternehmer, wo sich alles um Zahlen dreht. Aber es geht in unserem Business vor ­allem um zwischenmenschliche Beziehungen, heute stärker als je zuvor. Unsere Kunden sind für uns so etwas wie die erweiterte Familie. Und genau das macht den Unterschied.

Corona, Trump-Zölle, die Kriege in der Ukraine sowie im Nahen Osten: Wie wirken sich die Multikrisen der vergangenen zehn Jahre auf Ihr Geschäft aus?

Wir haben das Glück, dass uns das wenig tangiert. Bitte verstehen Sie das nicht falsch: Die genannten Ereignisse sind schrecklich, kein Mensch kann die Weltlage ignorieren. Aber auf unser Geschäft hat das kaum Auswirkungen. Im Gegenteil: Die Beziehungen zu unseren Stammkunden haben sich eher noch intensiviert. Ich komme noch mal auf das Bild von der Familie zurück: Manchmal besucht man einen Freund. Aber gerade in Krisenzeiten kommt man immer wieder zu seiner ­Familie zurück.

Sie arbeiten mit mehr als 80 Partnern. Wie wichtig sind Kooperationen mit Sportlern wie dem Tennisprofi Rafael Nadal oder der Oscarpreisträgerin Michelle Yeoh für Ihre Marke? Geht es da in erster Linie um Promi-Testimonials oder auch um Produktentwicklung?

Vorsicht, ich kann stundenlang über unsere Partner sprechen, sie sind ein ganz wichtiger Teil unserer Familie. Sie sind sehr unterschiedlich – als Menschen, aber auch in der Art und Weise, wie sie sich bei uns einbringen. Nehmen Sie Pharrell Williams: Er ist ein enorm kreativer Kopf, wir arbeiten deshalb eng mit ihm am Design. Mit Arnaud Jerald, einem Champion im Apnoetauchen, prüfen wir die Qualität unserer Taucher­uhren. Ihm fiel auf, dass ab einer gewissen Tiefe an einigen Lünettenschrauben kleine Bläschen entstanden.

Wahrscheinlich hätte das kein Kunde jemals bemerkt.

Wir haben trotzdem alle Schrauben ausgetauscht. Solche Details sind enorm relevant für das Image unserer Marke. Mit Partnern wie Airbus Corporate Jets, McLaren oder Ferrari wiederum testen wir neue Materialien sowie die Widerstandsfähigkeit und Schockresistenz unserer Modelle.