Wiener Festwochen: Milo Rau raus?

Ob sich die Spekulation mit dem Eso-Rechtsverbinder gerechnet hat, ist schwer zu beantworten: Zwar reichte es schon, dass der Milliardär Peter Thiel den Wiener Festwochen fernblieb, um deren Intendanten Milo Rau, 49, überregionales Interesse ohne künstlerische Gegenleistung zu sichern.

Regional hingegen entwickelt sich die Causa uneindeutig: Möglicherweise per Abmahnung durch den Bürgermeister hatte Kulturstadträtin Kaup-Hasler ihrem Vorzeigeprotegé überraschend Unfreundlichkeiten übermittelt, worauf Thiel eilends ausgeladen wurde. Die Festwochen selbst gestalten sich zur Halbzeit künstlerisch eher unauffällig bis ärgerlich.

Und in sehr absehbarer Zeit wird per gesetzesverbindlicher Ausschreibung über den Amtsverbleib des Intendanten zu befinden sein. 2023 hat er das kommunale Renommierprojekt in desolatem Zustand übernommen, 2028 endet die fünfjährige Amtsperiode. Zwei, im Minimalfall eineinhalb Jahre vor Vertragsablauf sind noch knapp bemessen, um zu einer Entscheidung zu kommen, die demnach allerspätestens zum Herbstende fallen muss.