Spitzentöne: Noch sieben Jahre Milo Rau?

Im Herbst wird verpflichtend ausgeschrieben, teilt das Stadtratbüro auf Anfrage mit. Dann entscheidet sich, ob Milo Rau nach dem Frühsommer 2028 fünf weitere Jahre an der Spitze der Wiener Festwochen verbleibt. Ob man sich das wünschen soll, ist derzeit umstritten, wie aus unserer Umfrage ab Seite 62 hervorgeht.

Wäre die Auslastung das einzige Kriterium, die Verlängerung stellte sich als bloße Formalie dar: Seit dem Krawall um den Weltuntergangs-Bot Peter Thiel habe der Kartenverkauf 100 Prozent erreicht, lässt mich Rau in einer Eilnachricht wissen. Mit anderen Worten: Er hat den Bach, den die Festwochen über Jahre hinuntergegangen waren, wenigstens wieder aufgestaut. Bevorzugt mittels Dauerkrachs.

So formuliert es in unserer Umfrage die ehemalige Kulturstadträtin Ursula Pasterk. Sie ist im Auftrag des Bürgermeisters Zilk über die Wiener Kulturlandschaft gebraust wie niemand vor und nach ihr, ab 1984 ein Jahrzehnt lang auch als Intendantin, dann Präsidentin der Festwochen. 1991 übernahm aus ihren Händen der damals unbekannte Österreicher Nikolaus Bachler die Intendanz. Als es ihn rasch an die Burg und dann immer höher trug, berief die Stadträtin an seine Stelle den Weltregisseur Luc Bondy. Ihm folgte Markus Hinterhäuser, der sich zwei Jahre lang die letzte Legitimation für die dann glückhaft verwalteten Salzburger Festspiele erwarb.

Mit Hinterhäusers Wechsel begann das Verhängnis: Der Nachfolger Tomas Zierhofer-Kin wertete 2017 das stilbildende Hochkulturfestival zur wirren Experimentalpetitesse um. Ein Jahr später feuerte ihn die eben angetretene Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler. Aber statt zu den alten Maßstäben zurückzukehren, verpflichtete sie den Belgier Christophe Slagmuylder, einen Zierhofer für Wohlhabende.