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Konzert von Harry Styles in São Paulo abgesagt

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Harry Styles kämpft mit gesundheitlichen Problemen
©APA/APA/AFP/Getty/EMMA MCINTYRE
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Das für Mittwoch geplante Konzert von Popstar Harry Styles im brasilianischen São Paulo ist kurzfristig abgesagt worden. Das teilte "Live Nation Brasil" auf der Plattform X mit und nannte als Grund "ein gesundheitliches Problem auf der Tournee". Wen genau dieses Problem betraf, dazu machte der Veranstalter keine Angaben. Ein Konzert am Freitag soll demnach planmäßig stattfinden.

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Zahlreiche Fans zeigten sich auf dem Instagram-Profil des Sängers enttäuscht. "Der Schmerz, dass mein Traum nicht wahr wird, ist schrecklich", kommentierte dort jemand einen Post von Harry Styles. Eine andere Person schrieb: "Ich habe Flugtickets und Unterkünfte gebucht, alles geplant." Einige wünschten gute Besserung. Harry Styles selbst meldete sich dort bezüglich der Konzertabsage zunächst nicht zu Wort.

Der 32-Jährige hatte im Rahmen seiner "Together, Together"-Tour in São Paulo eigentlich vier Konzerte geplant. Zwei fanden am 17. und 18. Juli bereits statt. Das Konzert am 21. Juli wurde von "Live Nation Brasil" am selben Tag abgesagt.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 01: Harry Styles speaks onstage during the 68th GRAMMY Awards at Crypto.com Arena on February 01, 2026 in Los Angeles, California. Emma McIntyre/Getty Images for The Recording Academy/AFP (Photo by Emma McIntyre / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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