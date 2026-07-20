„Handwerk wird nie zur Gänze von der KI ersetzt werden“

Palatin-Doyle fertigt skulpturale Kerzenständer und Lampen in limitierter Stückzahl. Von jedem Lampenmodell gibt es höchstens 100 Stück. Für ihre Arbeit als Designerin ist der Standort Österreich wichtig, erklärt sie. Denn in altem Handwerk, wie dem Bronzegießen oder der Porzellanverarbeitung, erkennt sie Trends, die gerade eine Renaissance erleben. „Ich schätze die Qualität des österreichischen Handwerks sehr. Ich habe viele Kontakte zu Handwerksbetrieben aufgebaut. Wir stehen oft vor denselben Herausforderungen, schließlich sind wir alle kleine Betriebe.“

In Zeiten von generativer KI mahnen immer mehr Experten dazu, sich in Berufsfeldern zu platzieren, die KI nicht ersetzen können wird. Handwerk wird in solchen Diskussionen häufig genannt. Kein Wunder, dass sich diese Beinahe-Gegenbewegung zunehmend in Kunst und Kultur manifestiert. „Viele Länder haben ihre Werkstätten und ihr Handwerk verloren oder aufgegeben“, weiß die Kunstexpertin. „In den letzten Jahrzehnten fiel so viel Know-how einfach weg. Dabei ist Handwerk sicher einer der sichersten Berufe, und wird nie zur Gänze von der KI ersetzt werden.“