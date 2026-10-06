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Masterclass: Auf den Spuren von Hermann Nitsch

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Gemeinsam mit Klaus Albrecht Schröder führte Rita Nitsch durch Schloss Prinzendorf – und damit durch das Schaffen ihres Lebensmenschen.

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Kuratorin und Wiener Aktionismus-Expertin Romana Schuler mit Gudrun Marecek, Managing Director der Nitsch Foundation (v. li.)

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Kaiserwetter auf Schloss Prinzendorf. Die hoch stehende Sonne unterstreicht das herbstliche Gold der umliegenden Hügellandschaft einmal mehr. Für WAM-Geschäftsführer Klaus Albrecht Schröder, der seine Ausstellungspremiere im Wiener Aktionismus Museum mit Nitschs bahnbrechenden Schaffensjahren von 1960–65 beging, ist es dennoch ein Tag gemischter Gefühle – es ist der erste Besuch auf Schloss Prinzendorf seit dem Tod seines Freundes Hermann Nitsch im April 2022. An der Seite von Hausherrin Rita Nitsch führt er im Rahmen der News Master­class in exklusiver Rund durch das feudale Anwesen im Weinviertel und damit durch das umfassende Gesamtkunstwerk eines Universalgenies. Gelungenen Abschluss fand der Herbsttag bei einer reich gedeckten Tafel – ganz in Nitsch’er Manier eben. Als wäre er im Geiste dabei gewesen …

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Powercouple: BIOGENA-Gründer und Neo-Börsengänger Albert Schmidbauer mit Christina Schmidbauer

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