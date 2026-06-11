Masterclass: Sichtbarmachung von Unsichtbarem

Ihr Fokus fällt dabei auf eine Gruppe an Frauen, die während der 70er Jahre durch ihren provokativ-radikalen künstlerischen Zugang und vor allem ihren Mut auffällt. Auf selbstironische Art spielen sie mit stereotypen Rollenbildern und unterwandern gezielt tradierte Vorstellungen von Weiblichkeit und Männlichkeit. Mit ihrer Kunst schaffen sie also ein neues „Bild der Frau“ – losgelöst von männlichen Idealvorstellungen. Damit emanzipieren sie sich von deren Objektifizierung und werden zu einem selbstermächtigten Subjekt. Und das zu einer Zeit, in der Feminismus gewissermaßen als Schimpfwort galt. Man bedenke, dass der Mann als Familienoberhaupt erst Mitte dieser Dekade per Rechtsreform verabschiedet wurde.

Jahre später geht Gabriele Schor im Zuge ihrer Forschung den entscheidenden Schritt und erkennt diese internationale Bewegung der 70er Jahre als das, was sie letztlich ist und wofür sie steht: Feministische Avantgarde. Schor ist es, die dem kollektiven Appell der Künstlerinnen einer ganzen Generation nachhaltig Gehör verschafft und gemeinsam mit ihren Team einen wesentlichen Beitrag zur Kunstgeschichte leistet. Viele Schlüsselpositionen dieser Zeit werden erst durch ihr Zutun zu eben solchen – etwa die österreichische Künstlerin Brigitte Jürgenssen, der Gabriele Schor durch eine akribisch aufbereitete Monografie zu posthumer Relevanz verhilft.