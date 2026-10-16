ABO

News-Masterclass: Die Figur im Fokus

Subressort
Menschen
Aktualisiert
Lesezeit
3 min
Artikelbild
©Eszter Barabas

Am 15. Oktober lud NEWS gemeinsam dem Leopold Museum zur Ausstellung: Herbert Boeckl & Hans Josephsohn – ein Dialog zweier Archetypen des Figuralen.

von

News auf Google bevorzugen

Sie sind einander nie begegnet, zwischen ihnen liegt eine Generation und wer weiß, ob sie überhaupt voneinander wussten: Nichtsdestotrotz verbindet den heimschen Vertreter der Moderne, Herbert Boeckl, und den jüngeren Schweizer Bildhauer, Hans Josephsohn, Offensichtliches. „Während sich die Kunst nach 1945 stark in Richtung Abstraktion bewegte, kehrten beide zur menschlichen Figur als künstlerischen Ausdrucksträger zurück und blieben ihr treu“, eröffnet Hans-Peter Wipplinger, Direktor des Leopold Museums und Kurator der Ausstellung, die NEWS Masterclass.

Blurred image background

Hans Josephsohns formale, prozesshafte Suche nach der Figur begründet in der Akkumulation von Material

 © Eszter Barabas

Eine ebenso augenscheinliche Analogie: Deren Interesse an der Physis des Materials. „Josephsohn akkumulierte Gips für die Entstehung seiner Bronzegüsse zu eindrücklicher Präsenz, wohingegen Boeckl Farbe als Material nutzte und zu seinen pastösen Farbreliefen schichtete.“ Eine außergewöhnliche Formfindung, die auch die rund 50 geladenen Gäste des exklusiven Events in ihren Bann zog. „Die Mystik der Materialakkumulation spricht hier für sich“, beendet Wipplinger den Rundgang durch die Ausstellung, ehe der Abend bei Networking im Café Leopold seinen Ausklang fand.

Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Ausstellung: "Dalpra" – Wenn Farbe Form annimmt
Menschen
Ausstellung: "Dalpra" – Wenn Farbe Form annimmt
Reinsperger und Wendelin: Wenn in „König Ubu“ die Kindermonster regieren
Menschen
Reinsperger und Wendelin: Wenn in „König Ubu“ die Kindermonster regieren
Spitzentöne: Kein Nobelpreis für Wiederkehr
Menschen
Spitzentöne: Kein Nobelpreis für Wiederkehr
Clemens J. Setz: „Als hätten wir einen Mönch in der Tasche“
Menschen
Clemens J. Setz: „Als hätten wir einen Mönch in der Tasche“
Sacha Baron Cohen spielt Hauptrolle im ersten Tarantino-Theaterstück
Menschen
Sacha Baron Cohen spielt Hauptrolle im ersten Tarantino-Theaterstück
Christine Nöstlinger wird 90: „Kinder brauchen keine Schonkost“
Menschen
Christine Nöstlinger wird 90: „Kinder brauchen keine Schonkost“
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER