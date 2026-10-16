News-Masterclass: Die Figur im Fokus

Eine ebenso augenscheinliche Analogie: Deren Interesse an der Physis des Materials. „Josephsohn akkumulierte Gips für die Entstehung seiner Bronzegüsse zu eindrücklicher Präsenz, wohingegen Boeckl Farbe als Material nutzte und zu seinen pastösen Farbreliefen schichtete.“ Eine außergewöhnliche Formfindung, die auch die rund 50 geladenen Gäste des exklusiven Events in ihren Bann zog. „Die Mystik der Materialakkumulation spricht hier für sich“, beendet Wipplinger den Rundgang durch die Ausstellung, ehe der Abend bei Networking im Café Leopold seinen Ausklang fand.