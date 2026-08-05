Looksmaxxing: Der Krieg gegen das eigene Gesicht

Braeden Peters stand zudem mehrfach wegen misogynen Aussagen und seines Frauenbildes in der Kritik. Frauen bezeichnete er unter anderem als „ foids “, „ targets “ oder „ slayables “ – abwertende Begriffe, die insbesondere in der Incel-Szene verbreitet sind. Zudem vertrat er öffentlich die Ansicht, Frauen sollten nicht arbeiten.

In seiner kostenpflichtigen Online-Akademie verbreitete er darüber hinaus Ratschläge zum Umgang mit Frauen, die von mehreren Medien als frauenfeindlich und teilweise als Aufforderung zu übergriffigem Verhalten eingeordnet wurden. So empfahl er Männern etwa, einer Frau so lange körperlich näherzukommen, „until your erection is her problem“, oder ihre Hand einfach zu „guiden“.

Die jüngsten Vorfälle rund um Clavicular zeigen jedoch, dass es längst nicht mehr nur um Selbstoptimierung geht. Mehrere US-Medien, darunter der Miami Herald und NBC Miami, berichteten, dass Clavicular im Jänner 2026 in einem Nachtclub in Miami gemeinsam mit mehreren bekannten Vertretern der amerikanischen Manosphere – darunter Andrew und Tristan Tate, Nick Fuentes, Sneako, Myron Gaines und Justin Waller – gefilmt wurde. Die Gruppe grölte das damals unveröffentlichte Lied „Heil Hitler“ von Kanye West und zeigte dabei mehrfach den Hitlergruß. Clavicular spielte den Vorfall anschließend herunter und bezeichnete ihn lediglich als „just a song“.