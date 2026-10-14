Spitzentöne: Kein Nobelpreis für Wiederkehr

Zum Stichwort auf Christoph Wiederkehr zu kommen, widerstrebt mir aufrichtig, muss aber sein. Der Minister grübelt bis heute, wie das möglich war, dass die künstlerische, wissenschaftliche und intellektuelle Elite seine Vandalenakte gegen den Latein- und den Fremdsprachenunterricht unterbunden hat. Sein Ersatzangebot mit dem pauschalen Schwafeltitel „Demokratie und Medien“ ist in den Lehrplänen verschwunden, fast alle Schulen breiten es als Querschnittsmaterie über andere Fächer aus (wenn es dort nur nicht zulasten des werthaltigen Lehrstoffs auswuchert).

Dass allerdings die lateinische Sache deshalb gewonnen wäre, ist zu optimistisch gedacht. Schon seinerzeit hat sich Wiederkehr mit seinem Siamesischen Geisteszwilling Eva-Maria Holzleitner über die Marginalisierung des Latinums für Universitätsfächer verständigt. Die wird nun von juristischen Fakultäten vorangetrieben, obwohl das Wiener Institut für Römisches Recht Maßstäbe setzt: Die Unterweisung in den philosophisch-moralischen Grundlagen gewährleistet den Abgängern des Massenfachs ein nicht hoch genug einzuschätzendes humanistisches Fundament inmitten der Anfechtungen des Berufs.

Hier ist noch nichts entschieden, und die Klassischen Philologen freuen sich einer bis in die besten Stockholmer Kreise reichenden Sympathisantenschaft. Ob über eine solche auch die wackeren Geographen verfügen, ist zu bezweifeln.