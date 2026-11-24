Jensen Huang©Kyodo News, IMAGO
Jensen Huang bekannte sich öffentlich dazu, seiner Frau untreu gewesen zu sein. In den sozialen Medien wurde er gleichermaßen verherrlicht und dämonisiert. So unerwartet wie sein Abgang kam auch seine Rückkehr. Sogleich stieg die Aktie von Nvidia enorm. Angestellte bejubelten ihn, und Huang selbst dankte seiner Familie für ihren Rückhalt. Klingt nach einem (vorläufigen) Happy End.
Vertrieben aus dem „Chips-Paradies“
In einer säkularisierten, vaterlosen Gesellschaft nehmen CEOs zunehmend – wie Popstars – sozialpsychologische Übervaterrollen ein. Und wenn es dann noch um KI-Inhalte geht, triggert das soziale Ängste, die kollektive Suche nach Halt, Heilsversprechen und verantwortungsvollen Lösungen. Als psychologisch erwiesen gilt, dass viele auch weiterhin zu einem vertrauten Arzt gehen, dem womöglich ein Kunstfehler unterlief.
Kognitive Dissonanz
Das Phänomen der „kognitiven Dissonanz“, auf Huang übertragen: „Er hat doch Nvidia mitbegründet, man verdankt ihm so viel, er war doch immer fabelhaft.“ Demgegenüber verschwindet dann die Relevanz des Fremdgehens und wird damit nicht in Zusammenhang gesetzt, sondern differenziert betrachtet.
Moderne Gotteshäuser
Unternehmen bieten uns neue Identifikationssysteme und wirken dabei fast wie säkulare Glaubensgemeinschaften. Sie geben neue ethische Werte vor, die da heißen: Zukunftssicherheit, Verantwortung, Perfektionsstreben …
Sündenfall
Umso schlimmer, wenn einer der ikonischen Meinungsmacher und „Halbgötter“ sich urplötzlich als menschlich, allzu menschlich entpuppt! Nach dem Eingeständnis seiner Untreue und Berichten über eine mögliche Geheimdienstoperation trat Jensen Huang schnurstracks zurück, verließ die um ihn her gebildete Glaubensgemeinschaft. In der Logik dieser Geschichte wirkt es wie eine dramatische Exkommunikation.
Paradoxie der Rückkehr
Am 23. November berief Nvidias Verwaltungsrat Jensen Huang einstimmig als Präsident und CEO zurück. Wenn das nicht markerschütternd paradox ist: Nur elf Tage zuvor war der Mitgründer von Nvidia zurückgetreten. Mit der paradoxen Rückkehr des Übervaters verbindet seine Anhängerschaft große Hoffnungen.
Doppelbotschaft
Nvidias Verwaltungsrat erklärte nach Gesprächen mit hochrangigen Vertretern der US-Regierung, die Rückberufung stelle kein nationales Sicherheitsrisiko dar.
Wie bitte? Eben noch standen massive Sicherheitsbedenken im Raum, jetzt genießt Huang wieder das Vertrauen des Verwaltungsrats? Davon unabhängig wird die Untersuchung fortgesetzt. Ein unabhängiger Ausschuss prüft Berichte, Huang könnte Ziel einer ausländischen Geheimdienstoperation gewesen sein.
Familienidyll
In seiner öffentlichen Entschuldigung wandte sich Jensen Huang an seine Frau und seine Kinder. Er übernahm die Verantwortung dafür, sie verletzt zu haben, und drückte seine Hoffnung aus, ihr Vertrauen mit der Zeit zurückzugewinnen.
Faktisch war das eine Absichtserklärung. Der Nvidia-Mitgründer lukriert damit Sympathiewerte: Auf diese Art kippt das Familienidyll nicht aus dem bewährten Erfolgsnarrativ. Er stellt die Familie als Rückhalt zentral, bekennt sich zu seinem Fehlverhalten – wie ein Kind, das Mist gebaut hat, will er es wiedergutmachen.
Loyalität
Bei seiner Rückkehr dankte Huang seiner Familie öffentlich für ihre Liebe und Unterstützung. Das ruft ein vertrautes Bild hervor: Der geläuterte Mann, der in der Vergangenheit tief abstürzte, besinnt sich auf seine eigentliche Wahrheit: die Familie als Fundament seines Erfolgs und das Ideal, das er sich verdienen und erhalten will. So kann Huang, der das Glück seiner Familie aufs Spiel gesetzt hat, wieder als einer erscheinen, dem die Familie über alles geht.
Moralische Abwägung
Wer Huangs Fehltritt gegen seine Leistungen aufrechnet, kann die Untreue als „männliche Schwäche“ abtun. Dann bleibt auf der weißen Weste bloß ein Fleck, den man wieder herausbekommt. Je größer sein Werk in den Augen des Kollektivs ist, desto kleiner kann ein Fehltritt erscheinen. Das zeigten auch öffentliche Kommentare von Donald Trump und Elon Musk, die für Huang als Nvidia-Boss eintraten.
Moralische Entkopplung
Man kann Huang als Firmenchef unterstützen und zugleich den Vertrauensbruch missbilligen. Wer bewundert, wie Huang aus einem Hersteller von Grafikchips einen führenden Anbieter von Rechenleistung für künstliche Intelligenz machte, betrachtet und beurteilt ihn – vor dem Hintergrund seiner Errungenschaften – als Firmenchef.
Wie er sich privat, vor allem in seiner Ehe verhielt, steht für manche auf einem anderen Blatt. Die Forschung nennt diese Differenzierung auch moralische Entkopplung. Das erklärt, wie jemand Befürwortung und Rückhalt genießen kann, obwohl sein Verhalten moralisch verurteilt wird.
Halo-Effekt
Wer seit Jahren als perfekt, zuverlässig und visionär gilt, erhält bei unklarer Sachlage viel leichter einen Vertrauensvorschuss. Und wer Nvidia so eng mit seinem Gründer verbindet, kann Huangs Rückkehr als Zeichen dafür sehen, dass das Unternehmen wieder verlässlich geführt wird und der 11-Tage-Krimi mit einem Happy End ausgeht.
Heroisierung
Es folgt: kollektive Erleichterung. Dem vertrauten Jensen Huang traut man noch am ehesten zu, dass er weiß, wo’s langgeht, wenn es holperig und unübersichtlich wird. Wer die steile Erfolgsgeschichte einer Firma vor allem ihrem heroisierten Gründer zuschreibt, bindet Hoffnung an ihn. Die Sehnsucht nach dieser vertrauten Figur kann stärker sein als der Wunsch, sie auszuwechseln und nach denselben Maßstäben zu beurteilen wie andere Menschen.
Buße
Schuld bekennen, bereuen, wiedergutmachen wollen: Dem liegt die christliche Vorstellung von Beichte und Buße zugrunde. In der Psychologie der Entschuldigung haben das Eingeständnis der Verantwortung und das Angebot der Wiedergutmachung besonderes Gewicht. Wer Jensen Huang glaubt, dass er sich ändern will, kann ihn wieder so sehen wie vor dem „Sündenfall“.
Soziale Genugtuung
Einem Helden verzeiht man vieles, was man einem anderen lange nachtragen würde. Es fühlt sich auch gut an, mit dem eigenen Urteil recht behalten zu haben. Man hat sich in ihm, so möchte man glauben, doch nicht getäuscht.