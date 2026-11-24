Nvidias Verwaltungsrat erklärte nach Gesprächen mit hochrangigen Vertretern der US-Regierung, die Rückberufung stelle kein nationales Sicherheitsrisiko dar.

Wie bitte? Eben noch standen massive Sicherheitsbedenken im Raum, jetzt genießt Huang wieder das Vertrauen des Verwaltungsrats? Davon unabhängig wird die Untersuchung fortgesetzt. Ein unabhängiger Ausschuss prüft Berichte, Huang könnte Ziel einer ausländischen Geheimdienstoperation gewesen sein.