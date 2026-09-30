Fall Lindsay Clancy: Spektakuläre Kehrtwende

Am 29. September 2026 erschien Lindsay Clancy seit dem Scheitern ihres Strafprozesses erstmals wieder vor dem Plymouth Superior Court. Sie soll ihre drei Kinder am 24. Januar 2023 im Haus der Familie in Duxbury, Massachusetts mit Fitnesstrainingsbändern stranguliert haben, während ihr Mann Patrick Clancy unterwegs war, um Medikamente und das Abendessen zu holen.

Die fünfjährige Cora und der dreijährige Dawson wurden noch am selben Abend für tot erklärt; der acht Monate alte Callan starb drei Tage später im Boston Children’s Hospital.