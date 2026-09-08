Prozess gescheitert: Warum Lindsay Clancys Fall zugleich Hoffnung und Gefahren birgt

Der Fall Lindsay Clancy braucht weder eine Heilige noch ein Monster. Er braucht auch keinen Superman-Anwalt und keinen einzelnen bösen Geschworenen, der allen das Spiel verdirbt und Klärung verhindert. Wir müssen die Gleichzeitigkeit unterschiedlicher Wahrheiten akzeptieren: Eine Mutter kann zugleich durch ein Versorgungssystem gefallen sein und dennoch Handlungen gesetzt haben, die juristisch geklärt werden müssen.

Ein Verteidiger kann zugleich brillant arbeiten und rhetorisch übers Ziel hinausschießen. Elf Geschworene können von etwas überzeugt sein, ohne dass der zwölfte, der deren Meinung nicht teilt, böswillig sein muss. Drei getötete Kinder können im Zentrum der Aufmerksamkeit bleiben, ohne dass wir die psychische Not ihrer Mutter verleugnen müssen. Psychologisch liegt darin vielleicht die schwierigste gesellschaftliche Aufgabe dieses Falles: Ambivalenz auszuhalten, anstatt sie durch psychisch entlastende Feindbilder zu beseitigen.

Prävention entsteht nicht durch Idealisierung und Ikonisierung. Sie entsteht am ehesten dann, wenn Mütter Schwäche zeigen dürfen, ohne sich als Versagerinnen zu erleben. Wenn Familien Überforderung nicht erst dann wahrnehmen, wenn die Situation eskaliert. Wenn Medizin und Psychiatrie genauer hinsehen und zuhören, Empathie zeigen. Und wenn psychische Erkrankungen weder dämonisiert noch romantisiert werden, aber auch nicht als alleinige Erklärung herhalten.

Vielleicht ist genau das der Sinn des Clancy-Prozesses: nicht herauszufinden, wer in dieser Geschichte richtig liegt und wer gut und wer böse ist. Sondern wieder zu lernen, dass die Lebenswirklichkeit mehr als eine Wahrheit gleichzeitig bieten kann.