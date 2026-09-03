Wogrollys Couch: So bewertet Reinhard Haller den Fall Lindsay Clancy

Im Zentrum eines international beachteten Gerichtsprozesses steht die Frage, ob Lindsay Clancy für die Tötung ihrer drei Kinder strafrechtlich verantwortlich ist. Die ehemalige Krankenschwester strangulierte im Jänner 2023 ihre fünfjährige Tochter Cora, ihren dreijährigen Sohn Dawson und den acht Monate alten Callan mit Fitnessbändern, ehe sie versuchte, sich selbst das Leben zu nehmen.

Sie überlebte schwer verletzt und sitzt seitdem im Rollstuhl. Gegensätzliche psychiatrische Gutachten machen den Fall zu einer Grundsatzfrage über die Grenzen forensischer Beurteilung.

Monika Wogrolly: Lindsay Clancys Verteidigung argumentiert mit einer schweren postpartalen psychischen Erkrankung und fehlender strafrechtlicher Verantwortlichkeit. Die Staatsanwaltschaft hingegen mit Planung, Einsichtsfähigkeit und Verantwortlichkeit. Halten Sie es nach allem, was im Prozess bekannt geworden ist, aus gerichtspsychiatrischer Sicht für plausibel, dass Lindsay Clancy zum Tatzeitpunkt an einer Wochenbettpsychose litt? Was spricht aus der Ferne dafür und was dagegen, gerade weil sich die psychiatrischen Gutachter in diesem Fall völlig widersprechen?

Reinhard Haller: Nach österreichischem Recht würde man vermutlich nach allem, was man bisher weiß, doch davon ausgehen, dass Frau Clancy an einer schweren Depression gelitten hat, sei es durch die Wochenbett-Umstände bedingt, das kann ja auch andere Ursachen haben, und dadurch zumindest erhebliche Zweifel an ihrer Zurechnungsfähigkeit bestehen. Dagegen spricht die Argumentation der Sachverständigen, die von der Staatsanwaltschaft bestellt worden sind. Die gehen eben davon aus, dass sie offensichtlich schon depressiv war. Aber nicht so schwer, als dass sie nicht gewusst hätte, was sie tut, beziehungsweise nach dieser Einsicht hätte handeln können.

Frau Clancy versuchte nach der Tötung ihrer Kinder, sich selbst das Leben zu nehmen. Könnte man das Geschehen auch als erweiterten Suizid verstehen?

So ist es. Die entscheidende Frage ist nicht mehr jene, ob sie depressiv war oder nicht – das wird ja von beiden Seiten so gesehen – sondern wie schwer Clancys Depression war. War sie einer Geisteskrankheit vergleichbar? Die Tatsache, dass sie sich selbst nachher auch das Leben nehmen wollte, spricht doch eher dafür, dass es sich um einen erweiterten Suizid gehandelt hat. Dabei geht es für die Betroffene letztlich darum, sich aus einer trostlosen Situation zu befreien und das, was man am liebsten hat, nämlich die Kinder, mit in ein scheinbar besseres Jenseits zu nehmen. Die eigene Depressivität wird auch auf die Kinder übertragen. Es handelt sich dann um eine Situation, die man beschreiben könnte als: „Mord aus Liebe“.

Ich kenne die Motive zu wenig, die von Seiten der Staatsanwaltschaft vermutet werden. In seltenen Fällen kommt es tatsächlich auch vor, dass Frauen, die Kinder zur Welt bringen, aber gerade auch einen Partnerschaftskonflikt haben, die Kinder töten und auch vielleicht sich selbst das Leben nehmen wollen, weil sie dem Partner etwas antun wollen. Dann ist es nicht mehr ein „Mord aus Liebe“, sondern dann ist es ein „Mord aus Egoismus“. Dann spricht man nicht mehr von erweitertem Selbstmord, sondern von erweitertem Mord. Die Gesamtumstände in diesem Fall sprechen aus der Ferne betrachtet eher dafür, dass es sich um eine suizidale Einengung gehandelt hat und das wiederum wäre ein Beweis für die Schwere der Depression.

Die Staatsanwaltschaft verweist auf die Planung: Clancy habe ihren Mann gezielt zu einem weiter entfernten Take-away geschickt und das kurze Zeitfenster genutzt. Am selben Tag war sie mit ihrer Tochter beim Kinderarzt, baute mit den Kindern einen Schneemann und wirkte laut ihrem Mann sogar besonders gut. Passt eine solche Planung zu suizidaler Einengung?

In der Suizidforschung und auch in der psychiatrischen Praxis wird immer wieder beobachtet, dass vor dem Suizid oder vor dem erweiterten Suizid die Ruhe vor dem Sturm eintritt. Das heißt, die Betroffenen haben beschlossen, ihrem Elend ein Ende zu machen und die Flucht in ein besseres Jenseits anzutreten. Und das erleichtert sie natürlich.

Nach außen hin meint man dann, die Depression sei besser geworden; es ist nicht mehr so eine schwere melancholische Stimmung festzustellen. Das täuscht allerdings darüber hinweg, dass die depressive Phase noch nicht wirklich vorbei ist, sondern im Gegenteil lediglich der Antrieb wieder gekommen ist. Und aufgrund dieses Antriebs sind Betroffene dann in der Lage, einen Suizid oder einen erweiterten Suizid zu planen und auch durchzuführen.

Ist dann davon auszugehen, dass Lindsay Clancy ihr Vorhaben bereits den ganzen Tag im Geheimen mit sich trug?

Davon kann vermutlich ausgegangen werden. Man muss jedoch daran erinnern, dass die Frage der Willensfreiheit, um die es hier ja immer geht, letztlich dadurch definiert wird: Leidet jemand an einer schweren psychischen Störung? Das muss nicht nur eine Wochenbettdepression sein, das könnte ja auch eine wahnhafte Störung sein oder das könnte ja auch eine Schizophrenie sein oder eine sehr schwere Substanzbeeinträchtigung. Und dass man eben im Zusammenhang damit eine Tat verübt.

Und bei einem erweiterten Suizid sind beide Bedingungen gegeben: Es liegt eine schwere Depressivität vor, und somit erlebt man die Wirklichkeit nicht mehr so, wie sie ist, sondern als vollkommen verzweifelt und hoffnungslos. Es gibt hier scheinbar nur einen Ausweg: Und das ist der Suizid, bei dem man eben die Kinder, die man ja nicht zurücklassen will, letztlich mit einbezieht.