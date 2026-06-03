Letzte Premiere der Kammeroper begeistert mit Witz und musikalischer Raffinesse

Unter der musikalischen Leitung von Irene Delgado-Jiménez entfaltete das Wiener KammerOrchester die unterschiedlichen Klangwelten beider Komponisten mit großer Spielfreude. Regisseurin Anna Bernreitner setzte die beiden Opern mit feinem Gespür für Humor und Absurdität in Szene.

Für die visuelle Gestaltung zeichneten Manfred Rainer und Hannah Öllinger verantwortlich, während die Choreografie von Steffi Wieser und das Lichtdesign von Franz Tscheck den fantasievollen Charakter des Abends zusätzlich unterstrichen.